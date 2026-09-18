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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدرسة الحب.. كاظم الساهر يبدأ حفل التجمع الخامس

كاظم الساهر
كاظم الساهر
محمد سعيد

بدأ الفنان كاظم الساهر، حفلته الغنائية بالتجمع الخامس، وسط تفاعل الجمهور مع أغانيه. 

وقدم كاظم الساهر، في بداية الحفل أغنية مدرسة الحب، ثم أغاني ألبومه الجديد «بلا عنوان». 

تفاصيل الالبوم: 

يذكر أن ألبوم "بلا عنوان" يضم 12 أغنية، ويشهد تعاون الساهر مع نخبة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، بأساليب وألوان فنية متنوعة.

وسجل الفنان الكبير كاظم الساهر قصيدة جديدة من كلمات الراحل مرسي جميل عزيز .

وشهدت استديوهات القاهرة طوال الأيام الماضية انجاز هذا العمل الفني الكبير وقام نجم الأغنية العربية كاظم الساهر بتسجيل القصيدة بحضور اللواء البطل مجدي مرسى جميل عزيز  نجل الشاعر الراحل وفي حضور حشد من الاصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار  الموسيقيين .

ألبوم بلا عنوان 

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات، كان كاظم الساهر قد طرح عددًا منها بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، قبل اكتمال العمل وطرحه في صورته النهائية.

انضمام كاظم الساهر إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»

أعلن الفنان كاظم الساهر انضمامه رسميًا إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ليصبح ضمن قائمة أعضاء الأكاديمية التي تضم نخبة من أبرز نجوم وصناع الموسيقى حول العالم.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "في مبادرة تؤكد مكانته الفنية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنية في العالم، تمت دعوة الفنان كاظم الساهر للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ولقد لبّى القيصر الدعوة رسميًا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية».

يأتي انضمام كاظم الساهر إلى الأكاديمية كخطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية الممتدة، وتعكس حضوره ومكانته في صناعة الموسيقى.

ألبوم بلا عنوان كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر أغاني كاظم الساهر

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