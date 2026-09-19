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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إلتشي يحقق فوزًا ثمينًا على إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني

إلتشي
إلتشي
إسلام مقلد

حقق فريق إلتشي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه إسبانيول، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «آر سي دي إي» في إقليم كتالونيا، وشهدت إثارة كبيرة، بعدما اضطر إلتشي إلى استكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى، لكنه نجح رغم النقص العددي في حسم المواجهة لصالحه وحصد النقاط الثلاث.

طرد مبكر يربك حسابات إلتشي

وتلقى إلتشي ضربة قوية في وقت مبكر للغاية من المباراة، بعدما تعرض فيدريكو ريدوندو للطرد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ليجد الفريق نفسه أمام اختبار صعب منذ البداية.

ورغم اللعب بنقص عددي، لم يتراجع إلتشي، ونجح في تشكيل خطورة واضحة على مرمى أصحاب الأرض.

فرناندو نينو يضرب إسبانيول بثنائية

ونجح فرناندو نينو في افتتاح التسجيل لصالح إلتشي بالدقيقة 26، بعدما وضع فريقه في المقدمة أمام إسبانيول.

ولم ينتظر المهاجم كثيرًا ليعود ويعزز تقدم فريقه، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولإلتشي في الدقيقة 29، بعد 3 دقائق فقط من الهدف الأول، لتزداد صعوبة مهمة أصحاب الأرض.

وحاول إسبانيول العودة إلى المباراة خلال ما تبقى من الشوط الأول، لكن إلتشي نجح في الحفاظ على تقدمه رغم النقص العددي.

هدف عكسي يعيد إسبانيول للمباراة

وفي الدقيقة 72، حصل إسبانيول على فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل فيكتور تشوست هدف تقليص الفارق بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 2-1.

لكن إلتشي لم يسمح لأصحاب الأرض باستغلال الهدف والضغط من أجل إدراك التعادل، ورد سريعًا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق جيرمان فاليرا، ليعيد الفارق إلى هدفين ويحسم بشكل كبير نتيجة المواجهة.

إلتشي يصحح مساره بعد الخسارة أمام ريال مدريد

وجاء انتصار إلتشي ليمنح الفريق دفعة قوية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها الفريق أداءً مميزًا رغم الهزيمة.

وبهذا الفوز، رفع إلتشي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز التاسع.

فريق إلتشي إلتشي إسبانيول بطولة الدوري الإسباني الدوري الإسباني

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