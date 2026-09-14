ريال مدريد يعلن قائمة مواجهة إلتشي واستمرار غياب ميندي ورودريجو وميليتاو

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إلتشي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب الثلاثي فيرلاند ميندي، ورودريجو، وإيدير ميليتاو، بسبب عدم جاهزيتهم للمشاركة في المباراة.

قائمة ريال مدريد أمام إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو – دين هاوسن – ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – مارك كوكوريا – ألفارو كاريراس – أنطونيو روديجر – دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – برناردو سيلفا – تياجو بيتارش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – كيليان مبابي – كارلوس إسبي – براهيم دياز – يان ديوماندي.