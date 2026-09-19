قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الرياضي للاتحاد: النتائج مجرد بداية..وجمهور النادي يستحق الفرحة
مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟
الرقية الشرعية.. آيات وأدعية مأثورة للتحصين من العين والحسد والسحر
لميس الحديدي: رسائل الرئيس السيسي تحذر من استمرار تحديات إسقاط الدولة.. وضرورة الوعي بالمخاطر
الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت
تأشيرات وهمية.. المتهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة يواجه هذه العقوبة
شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة
روجينا تكشف كواليس صورتها مع محمد صلاح في تركيا : حاسة بفخر كبير
سيطرة على جرينلاند .. ترامب يعلن توقيع إتفاقية هامة مع الدنمارك
المدير الرياضي للاتحاد يكشف تفاصيل 24 صفقة جديدة وخطة بناء الفريق
روجينا عن «البرنس»: كنت حاسة بقهر قبل العرض وربنا عوضني بحب الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: الدمار الذي ألحقه الجيش بإيران تاريخي

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت  أن إيران تستخدم أسلحتها التقليدية في محاولة لابتزاز العالم، مشيرا إلى أن الدمار الذي ألحقه الجيش الأمريكي بإيران تاريخي.

 وشدد الوزير الأمريكي في تصريحات له على أن الولايات المتحدة ستنجز مهمتها وأن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وبيّن  وزير الحرب الأمريكي، في شرح لعملية إنقاذ طيارين اثنين في إيران، إن هذه العملية أظهرت أن جيش الولايات المتحدة لا يترك قواته، ولا يتوقف عن بذل الجهود لإعادتهم.

وأشار إلى أنه بعد استهداف مقاتلة من طراز "إف-15"، اضطر فردا طاقمها إلى الخروج منها اضطراريًا. 

وأضاف أن أحدهما، وكان يعاني كسورًا في الظهر واليد والكتف وينزف، علق في منطقة جبلية، وتوجه إلى مناطق مرتفعة للابتعاد عن فريق البحث الإيراني.

وأكد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر، خلال عطلة عيد الفصح، أمرًا إلى وزارة الحرب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة العسكريين الاثنين. 

ونوه إلى أن طائرات مقاتلة وقاذفات، وقوات عمليات خاصة، وأطقم جوية، وقوات استخباراتية شاركت في عملية الإنقاذ.

كما لفت إلى إن أحد الطيارين الاثنين أُنقذ خلال ساعات، فيما استمرت العملية للعثور على الطيار الثاني وإنقاذه. 

وختم : إن هذه العملية أظهرت التزام الجيش الأمريكي بإعادة قواته، ونحن لا نترك أيا من قواتنا".

أمريكا إيران الجيش الأمريكي وزير الحرب الأمريكي السلاح النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

ترشيحاتنا

عموتة

عبد الرحيم طاليب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99%

هاري كين

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونخ.. 100 هدف في الدوري الألماني خلال 98 مباراة

طرابزون سبور

أوسيمين خارج الديربي أمام طرابزون في الدوري التركي

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. امنح نفسك مساحة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد