وزير الحرب الأمريكي: الدمار الذي ألحقه الجيش بإيران تاريخي

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت أن إيران تستخدم أسلحتها التقليدية في محاولة لابتزاز العالم، مشيرا إلى أن الدمار الذي ألحقه الجيش الأمريكي بإيران تاريخي.

وشدد الوزير الأمريكي في تصريحات له على أن الولايات المتحدة ستنجز مهمتها وأن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وبيّن وزير الحرب الأمريكي، في شرح لعملية إنقاذ طيارين اثنين في إيران، إن هذه العملية أظهرت أن جيش الولايات المتحدة لا يترك قواته، ولا يتوقف عن بذل الجهود لإعادتهم.

وأشار إلى أنه بعد استهداف مقاتلة من طراز "إف-15"، اضطر فردا طاقمها إلى الخروج منها اضطراريًا.

وأضاف أن أحدهما، وكان يعاني كسورًا في الظهر واليد والكتف وينزف، علق في منطقة جبلية، وتوجه إلى مناطق مرتفعة للابتعاد عن فريق البحث الإيراني.

وأكد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر، خلال عطلة عيد الفصح، أمرًا إلى وزارة الحرب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة العسكريين الاثنين.

ونوه إلى أن طائرات مقاتلة وقاذفات، وقوات عمليات خاصة، وأطقم جوية، وقوات استخباراتية شاركت في عملية الإنقاذ.

كما لفت إلى إن أحد الطيارين الاثنين أُنقذ خلال ساعات، فيما استمرت العملية للعثور على الطيار الثاني وإنقاذه.

وختم : إن هذه العملية أظهرت التزام الجيش الأمريكي بإعادة قواته، ونحن لا نترك أيا من قواتنا".