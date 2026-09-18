ترامب: نحن نربح الحرب في إيران بسهولة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحقق مكاسب في الحرب مع إيران، معتبرًا أن بلاده «تربح الحرب بسهولة كبيرة»، في أحدث تصريحات له بشأن مسار العمليات العسكرية والتطورات المرتبطة بالمساعي لإنهاء الصراع.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت أكد فيه أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه قال إن طهران ليست مستعدة، من وجهة نظره، لإبرام اتفاق حتى الآن.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يكون «جيدًا» بالنسبة للولايات المتحدة، وإلا فلن يتم التوصل إليه.

وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب تداعيات الحرب على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.

كما أشار ترمب إلى أن إدارته تجري محادثات مع جماعة الحوثيين، في إطار مساعٍ للتعامل مع التطورات المرتبطة بالصراع في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة هذا الأسبوع، قال ترمب إن الولايات المتحدة تقترب، بحسب تقديره، من نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، إلا أن تقارير حديثة تفيد بعدم وجود تأكيد من طهران على استئناف مفاوضات مباشرة مع واشنطن، بينما لا تزال العمليات العسكرية مستمرة.

ويأتي ذلك بينما تستعد الإدارة الأمريكية لاجتماعات مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تطورات الحرب ومستقبل الوضع الإقليمي. كما تواصل واشنطن إبقاء قواتها في المنطقة على مستوى يسمح بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية إذا تقرر ذلك.

وتعكس التصريحات الأخيرة استمرار تمسك ترمب بروايته بشأن سير العمليات، في وقت تواجه فيه واشنطن ضغوطًا مرتبطة بإطالة أمد الحرب وتداعياتها على أمن المنطقة والطاقة والملاحة الدولية.