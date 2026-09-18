مصرع شابين غرقا بقرية سرنجا في ميت غمر

لقي شابان مصرعهما غرقا بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجوار مسجد الخمسين عين.

غرق شابين بمياه البحر بسرنجا

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق شابين بمياه البحر بكفر سرنجا .

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثتى الشابين

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثامين عن طريق قوات الإنقاذ.

وتبين أن الغريقين هما محمد علام، 20 عاما، مقيم دنديط بمركز ميت غمر وعز وائل، 16 عاما ، مقيم دنديط بمركز ميت غمر.

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى ميت غمر تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.