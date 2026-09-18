مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية نشا التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع الحادث.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ضياء إبراهيم علي، 27 عامًا، عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب، حيث تم إجراء إنعاش قلبي رئوي له، إلا أنه لم يستجب.

وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة يوسف محمد عبد العزيز البدري، 19 عامًا، باضطراب في درجة الوعي، وكدمات بالوجه والصدر والرأس، وتم نقله إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.