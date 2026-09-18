مرزوق علي يشارك للمرة الأولى ضمن فريق الاتحاد الدولي لإدارة بطولة العالم للجودو في أذربيجان

انضم مرزوق علي للمرة الأولى إلى فريق الاتحاد الدولي للجودو (IJF Team) المكلف بإدارة بطولة العالم للجودو المقامة في أذربيجان، في محطة تُعد الأبرز ضمن مسيرته الدولية حتى الآن.



وتُتوّج هذه المشاركة سلسلة من الاستحقاقات التي خاضها مرزوق علي ضمن فريق الاتحاد الدولي في عدد من بطولات الجراند سلام الكبرى، إذ سبق أن شارك في جراند سلام أبوظبي، وجراند سلام طشقند، وجراند سلام المجر، قبل أن ينتقل إلى المستوى الأرفع بحضوره الأول في بطولة العالم.

ويشغل مرزوق علي عضوية لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو (IJF Development Commission)، وهو ما يعكس، بحسب متابعين للشأن الرياضي، حضوره المتنامي داخل منظومة الاتحاد الدولي وعلى الساحة العالمية للعبة.

وتكتسب المشاركة الحالية أهمية خاصة، إذ تمثل انتقالاً نوعياً من سلسلة الجراند سلام إلى بطولة العالم، لتضع مرزوق علي ضمن الفريق المسؤول عن إدارة وتنظيم واحدة من أكبر البطولات وأهمها على المستوى الدولي في رياضة الجودو.