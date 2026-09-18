قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يلتقط صورة مع طفل داخل الحرم.. «يا رب الصورة توصله»
مفاجأة داخل الأهلي.. ماذا طلب عموتة من سيد عبدالحفيظ في اجتماعه الأخير؟
لامين يامال يفتح النار على معايير الكرة الذهبية: الجائزة يجب أن تذهب للأفضل في العالم فقط
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
ارتفاع حصيلة تفجير داخل مسجد بمجمع شرطة في باكستان إلى 21 قتيلًا وأكثر من 80 مصابًا
نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك
سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
قرض المصروفات المدرسية 2026/2027.. شروط وخطوات التقديم على تمويل بنك ناصر الاجتماعي
بمشاركة إيرانيات.. استعراض عسكري فى شوارع طهران ترقبا لهجوم أمريكى
الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء
تحرك فرنسي لتأمين الطاقة.. ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى بلادنا
1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السوبر المصري.. الأهلي: لن نقبل المشاركة بالكارت الذهبي| خاص

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء لم تحسم حتى الآن موقفها النهائي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال محل دراسة داخل النادي.

الأهلي تحفظ على المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي

 

وقال المصدر إن هناك اتجاهًا داخل الأهلي يرى أن المشاركة في البطولة من خلال دعوة أو «كارت ذهبي» فقط أمر مرفوض، موضحًا: «الأهلي ينتظر وصول طلب رسمي من اتحاد الكرة للمشاركة في بطولة السوبر، وبعدها سيتم دراسة الأمر واتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة النادي».

وأضاف المصدر أن الأهلي يرى أن وجوده في بطولة السوبر يمثل إضافة تسويقية كبيرة للمسابقة، خاصة أن النادي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وبالتالي فإن مشاركته تصب في مصلحة اتحاد الكرة والجهة المنظمة وتسهم في تسويق البطولة بصورة أفضل.

وتابع: «الأهلي لا يريد أن تكون مشاركته مجرد إنقاذ للبطولة أو مساعدة لاتحاد الكرة، خاصة أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي بسبب ما يراه المسؤولون تجاهلًا مستمرًا لحقوق الأهلي وطلباته في عدد من الملفات».

ويأتي ذلك في ظل الجدل المثار حول مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من السوبر المصري، في الوقت الذي ينص النظام الحالي للبطولة على مشاركة أربعة أندية، من بينها فريق رابع تتم دعوته للمشاركة.

وشدد المصدر على أن القرار النهائي لم يصدر حتى الآن، وأن إدارة الأهلي ستتعامل مع الأمر بشكل رسمي عقب وصول مخاطبة اتحاد الكرة، قبل تحديد موقف النادي بصورة نهائية.

وفي سياق آخر، نفى النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود طرح داخل إدارة النادي لتعيين مدير رياضي جديد، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح من الأساس.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي: «لا يوجد طرح من أي نوع لفكرة تعيين مدير رياضي، وكل ما تردد في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا من الصحة».

الأهلي النادي الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المتهمة

حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها

المتهم

القبض على شخص يروج لبيع الصواعق الكهربائية على الإنترنت

المتهم

القبض على شخص يروج لبيع أدوية مجهولة المصدر

بالصور

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد