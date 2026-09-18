السوبر المصري.. الأهلي: لن نقبل المشاركة بالكارت الذهبي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء لم تحسم حتى الآن موقفها النهائي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال محل دراسة داخل النادي.

الأهلي تحفظ على المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي

وقال المصدر إن هناك اتجاهًا داخل الأهلي يرى أن المشاركة في البطولة من خلال دعوة أو «كارت ذهبي» فقط أمر مرفوض، موضحًا: «الأهلي ينتظر وصول طلب رسمي من اتحاد الكرة للمشاركة في بطولة السوبر، وبعدها سيتم دراسة الأمر واتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة النادي».

وأضاف المصدر أن الأهلي يرى أن وجوده في بطولة السوبر يمثل إضافة تسويقية كبيرة للمسابقة، خاصة أن النادي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وبالتالي فإن مشاركته تصب في مصلحة اتحاد الكرة والجهة المنظمة وتسهم في تسويق البطولة بصورة أفضل.

وتابع: «الأهلي لا يريد أن تكون مشاركته مجرد إنقاذ للبطولة أو مساعدة لاتحاد الكرة، خاصة أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي بسبب ما يراه المسؤولون تجاهلًا مستمرًا لحقوق الأهلي وطلباته في عدد من الملفات».

ويأتي ذلك في ظل الجدل المثار حول مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من السوبر المصري، في الوقت الذي ينص النظام الحالي للبطولة على مشاركة أربعة أندية، من بينها فريق رابع تتم دعوته للمشاركة.

وشدد المصدر على أن القرار النهائي لم يصدر حتى الآن، وأن إدارة الأهلي ستتعامل مع الأمر بشكل رسمي عقب وصول مخاطبة اتحاد الكرة، قبل تحديد موقف النادي بصورة نهائية.

وفي سياق آخر، نفى النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود طرح داخل إدارة النادي لتعيين مدير رياضي جديد، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح من الأساس.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي: «لا يوجد طرح من أي نوع لفكرة تعيين مدير رياضي، وكل ما تردد في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا من الصحة».