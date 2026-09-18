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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم تونسي وراء غياب بشرى عن مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي

بشرى
بشرى
سعيد فراج

اعتذرت الفنانة بشرى عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر عقده في نفس توقيت ارتباطها بحضور مراسم تكريم بمهرجان الإذاعة والتليفزيون في تونس يوم ٢٢ من شهر سبتمبر الجاري.

غياب بشرى

ويأتي غياب بشرى بسبب ارتباطها المسبق بهذا التكريم، والذي تم تحديد موعده قبل الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، ما حال دون تمكنها من الحضور.

وكانت بشري اعتذرت عن استكمال عملها كرئيس عمليات المهرجان بعد انتهاء الدورة الخامسة وبعد رحلة حافلة بالنجاح والتميز.

وبشري صاحبة فكرة التأسيس إلى جانب المؤسسين الأوائل على مدار سنوات طويلة، لم تكن بشرى مجرد وجه فني داعم، بل تولت مهام إدارية كبرى أبرزها رئاسة عمليات المهرجان، وقادت بحرص وخبرة علاقاته العامة والفنية ليوضع على خريطة المهرجانات الدولية الكبرى.

بشرى الفنانة بشرى الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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