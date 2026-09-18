ترامب: سلطة الرئيس مجنونة.. أستطيع حظر صيد السمك وإفلاسكم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضيوف حفل عشاء في حديقة الورود بالبيت الأبيض، ضم هواة الصيد ومدراء تنفيذيين في القطاع، إنه يتمتع بنفوذ كبير كرئيس لدرجة أنه يستطيع منعهم من الصيد تماماً.



وجاءت تصريحات ترامب الساخرة خلال فعالية مساء الخميس، وقّع خلالها أوامر تنفيذية تهدف إلى توسيع فرص الصيد البري والبحري وإلغاء بعض القيود التي فرضتها إدارة بايدن، وكان من بين الحضور الملياردير جوني موريس، مؤسس شركة "باس برو شوبس" لمعدات الصيد.

وقال ترامب للحضور إن أوامره ستساعد على تمديد موسم الصيد ودعم الصناعات المرتبطة به، مخاطباً موريس: "هذا يعني أنك ستبيع الكثير من صنارات الصيد يا جوني.. كان بإمكاني منعك من البيع، لم تكن لتبيع أي شيء، كان بإمكاني حظر الصيد".

سلطة مجنونة

وأضاف: "سأخبركم شيئاً، سلطة هذا المنصب جنونية. كان بإمكاني حظر الصيد وإخراج جوني من السوق تماماً. أعتقد أنني سأفعل ذلك، ربما مجرد أمر سريع ليوم أو يومين حتى يتصل بي ويقول: أرجوك سيادة الرئيس، أنت تتسبب في إفلاسي يا سيدي".

واعتبر ترامب أنه لا يوجد رئيس نافسه في دعم الصيادين سوى ثيودور روزفلت، قائلاً: "لم يكن لهواة الصيد في أمريكا صديق أفضل في المكتب البيضاوي لسنوات عديدة، ربما الرئيس الراحل العظيم ثيودور روزفلت كان جيداً جداً".



وعلى عادته، استعرض ترامب أمام ضيوفه أحدث مشاريع التجديد في البيت الأبيض، مشيراً إلى حديقة الورود التي قام بتسويتها لإنشاء فناء على طراز منتجع مار-أ-لاجو، قائلاً: "لقد أنجزنا الكثير من العمل، كان الجزء الخارجي في حالة سيئة جداً".

كما أشار إلى مهبط الطائرات العمودية الجديد المصنوع من الجرانيت الأسود والأبيض على شكل الختم الرئاسي في الحديقة الجنوبية، موضحاً: "ما استطاعوا فعله بالحجر، بالجرانيت بسمك ست بوصات، منحوت عليه نسر جميل، إنه مهبط حيث يمكن للمروحيات الهبوط، لم يكن هناك شيء كهذا من قبل".

وأضاف: "بصراحة، المروحيات الجديدة قوية للغاية لدرجة أنها اقتلعت العشب، فقلت ماذا عن بناء مهبط للمروحيات؟ وقد نجحت الفكرة نجاحاً باهراً".

وكان ترامب قد ذكر في يوليو أن شركة سيكورسكي للطائرات، التابعة للوكهيد مارتن، تتكفل بتكلفة المهبط البالغة نحو 5 إلى 6 ملايين دولار، لأنها شعرت "ببعض الذنب" لعدم تحذيرها من قوة أسطول مروحيات "مارين وان" الجديد الذي سلمته عام 2024.