فرنسا تختار فيلما ناطقا بالروسية لتمثيلها في سباق أوسكار أفضل فيلم دولي

اختارت فرنسا الفيلم الدرامي "Minotaure" ليمثلها في سباق جوائز الأوسكار لعام 2027 في فئة أفضل فيلم دولي، في مفارقة لافتة كون الفيلم ناطقا بالكامل باللغة الروسية.



ويتناول الفيلم للمخرج الروسي المعارض أندريه زفياغينتسيف، أزمة زوجية تتفاقم على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وعلق رئيس المركز الفرنسي للسينما غايتان برويل على القرار بقوله إنه يذكّر بالدور الفريد الذي تلعبه فرنسا في كبرى الإنتاجات المشتركة حول العالم.



يذكر أن الفيلم فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي لعام 2026، وهو من إنتاج شركتين فرنسيتين، بمشاركة إنتاج من ألمانيا ولاتفيا.

