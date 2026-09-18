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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا: بخاف يفوتني شيء أفضل| فيديو

هنادي مهنا
هنادي مهنا
محمد نبيل

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن معاناتها من متلازمة "فومو" أو ما يعرف بالخوف من فوات شيء ما، والتي تجعلها تشعر دوماً بالقلق وتمنعها من الاستمتاع.


وشرحت "مهنا" تلك الحالة خلال حلولها ضيفة مع أبطال مسرحية "خيال مريض" على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، على قناة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "بيبقى الشخص طول الوقت قلقان ومتوتر وبيقارن نفسه بالناس، ومبيحبش صحابه يعملوا حاجة من غيره".
 

وأضافت: "بيحس أنه طول الوقت في حاجة فايتاه، لدرجة أنه مش عارف يستمتع، لأنه حاسس أن في حاجة تانية في مكان تاني فايتاه".

من جانبه، أوضح هشام ماجد أن ذلك الخوف يتضح في اختيار الممثلين لأدوارهم، فيشعر بالقلق مع كل اختيار، بأنه إذا ما قدم عمل ما، يمكن أن يُعرض عليه عمل أفضل.

هنادي مهنا صور هنادي مهنا أفلام هنادي مهنا

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