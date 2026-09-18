كاظم الساهر يلتقى جمهوره فى القاهرة الجديدة ويغنى ألبوم بلا عنوان الليلة

يستعد الفنان كاظم الساهر لتقديم حفله الغنائي اليوم، والمقام بمنطقة التجمع الخامس، في إطار احتفاله بإطلاق ألبومه الجديد "بلا عنوان".



ووصل الساهر إلى مصر قبل عدة أيام لبدء بروفات مكثفة تحضيرًا للحفل.

تفاصيل الالبوم:

يذكر أن ألبوم "بلا عنوان" يضم 12 أغنية، ويشهد تعاون الساهر مع نخبة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، بأساليب وألوان فنية متنوعة.

وكان قد سجل الفنان الكبير كاظم الساهر قصيدة جديدة من كلمات الراحل مرسي جميل عزيز .

وشهدت استديوهات القاهرة طوال الأيام الماضية انجاز هذا العمل الفني الكبير وقام نجم الأغنية العربية كاظم الساهر بتسجيل القصيدة بحضور اللواء البطل مجدي مرسى جميل عزيز نجل الشاعر الراحل وفي حضور حشد من الاصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار الموسيقيين .