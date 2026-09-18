التعليم تحسم موعد تطبيق مواد الهوية ضمن المجموع

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت قرارًا بإدراج مواد الهوية القومية ضمن المواد الأساسية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى نشر القرار الوزاري في ذلك التوقيت.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة منحت مهلة تمتد إلى 4 سنوات لتطبيق القرار بصورة تدريجية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التكيف مع النظام الجديد والتعامل معه بصورة طبيعية.

قرار إدراج مواد الهوية القومية صدر في أغسطس 2024

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن قرار إدراج مواد الهوية القومية ضمن المواد الأساسية صدر في أغسطس 2024، مؤكدًا أن القرار الوزاري نُشر في ذلك التوقيت.

4 سنوات للتطبيق التدريجي

ولفت زلطة إلى أن الوزارة وضعت فترة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات لتطبيق القرار تدريجيًا، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام الطلاب وأولياء الأمور للتكيف مع النظام الجديد.

التعليم: مواد الهوية أساسية في تشكيل شخصية الطالب

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم أكد أن إدراج مواد الهوية القومية ضمن المجموع يمثل عاملًا مهمًا وأساسيًا في تشكيل هوية الطلاب، مشددًا على ضرورة أن تحظى هذه المواد بأهمية أساسية داخل العملية التعليمية.

وتأتي تصريحات شادي زلطة في إطار توضيح موقف وزارة التربية والتعليم من مواد الهوية القومية، وآلية إدراجها ضمن المواد الأساسية، إلى جانب التطبيق التدريجي للقرار على مدار الفترة المحددة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التكيف مع النظام التعليمي الجديد.