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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 88 طن مخلفات وتراكمات بمركز أبنوب

رفع 88 طن مخلفات وتراكمات خلال حملات النظافة اليومية بمركز أبنوب
رفع 88 طن مخلفات وتراكمات خلال حملات النظافة اليومية بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والقرى، على مدار اليوم وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع سرعة التعامل مع نقاط تجمع المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 88 طن مخلفات وتراكمات بمركز أبنوب

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من القرى والمناطق بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 88 طنًا من المخلفات والتراكمات، ضمن جهود تحسين مستوى النظافة والتعامل المستمر مع تجمعات المخلفات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الأعمال شملت قيام الوحدة المحلية لقرية المعابدة برفع 30 طنًا من المخلفات بمنطقة رقبة الجسر، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم برفع 18 طنًا من طريق السوالم البحرية وبني محمد وعزبة البورة، بينما رفعت الوحدة المحلية لقرية الحمام 40 طنًا من المخلفات والتراكمات بقرى الحمام وكوم أبو شيل والقداديح، إلى جانب مناطق الموقف والكباري والمدافن.

 سرعة التعامل مع نقاط تجمع المخلفات

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، وتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف المناطق والشوارع، مع سرعة التعامل مع نقاط تجمع المخلفات ورفعها أولًا بأول، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وفرق النظافة، والاستفادة المثلى من المعدات والإمكانات المتاحة، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال ورفع معدلات الإنجاز، واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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