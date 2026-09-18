ميلنر عن محمد صلاح: كان مهووسا بالتحسن حتي أصبح أعظم لاعب بالدوري الانجليزي

أشاد جيمس ميلنر نجم الدوري الانجليزي السابق بمحمد صلاح نجم طرابزون ومنتخب مصر، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه “كان دائمًا يبحث عما يمنحه التفوق، سواء كان ذلك في جوانب التعافي الجسدي أو اللياقة، أو حتى قضاء وقت في الجيم للتدريب على ركلات الترجيح.”

وأضاف: “أعتقد أن هذا السلوك هو ما يميز لاعبًا نخبويًا. لم يكن لديه تلك الغرور التي تشير إلى أنه يعرف كل شيء، بل سعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات”.

وتابع: “كان يرى ويقرأ عن الطرق التي يتبعها الآخرون، وبسرعة تجده قد وضع دراجة تمارين في حمام السباحة في منزله لاستخدامها في تمارين التعافي وما شابه. كان مهووسًا بأن يصبح الأفضل”.

وأردف: "كان مهووسًا بتحسين نفسه، لكن نعم، بالتأكيد. كان متواضعًا في طرح الأسئلة والآراء، وتعرفون، ثم يتخذ قراره الخاص. لكنه كان دائمًا يبحث، ‘كيف يمكنني الحصول على التفوق؟’

واستطرد: “سواء كان ذلك في التعافي، أو اللياقة، في الجيم طوال الوقت، إنهاء الكرات، أو الركلات الترجيحية”.

واكمل: "لدينا الكثير من المحادثات حول الركلات الترجيحية. أعتقد أن ذلك علامة على شخص نخبوي، أعتقد، تعرفون. لا يملك ذلك الأنا الذي 'أنا أعرف الأفضل'.