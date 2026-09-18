تعليق الانتخابات في سوتشي جنوب روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية

نقل مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أنباء عن تعليق الانتخابات البرلمانية في سوتشي جنوب روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية، وأعلنت السلطات الروسية عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في كورسك غربي البلاد.

وقالت الخارجية الروسية إنه تم استدعاء المبعوث البريطاني على خلفية زيادة لندن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، كما دعت الخارجية الروسية بريطانيا إلى التخلي عن سياسة التصعيد الحالية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط قتيلان ومصابان بقصف روسي في دونيتسك، فيما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن بلاده تسلمت 3.3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم احتياجاتنا الدفاعية.