روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 629 مسيّرة أوكرانية خلال الليل



اعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط الليلة الماضية 629 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة .

وفي وقت سابق نجحت القوات الروسية في إستهداف مصنع "زابوروجستال" للمعادن في مقاطعة زابوروجيه خلال الليلة الماضية بجانب استهداف مركزا رئيسيا للبيانات في كييف يضم خوادم تستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة لتخزين الطاقة في بروفاري كانت تزود المنشآت العسكرية في مقاطعة كييف بالكهرباء بالإضافة إلى قصف سفينة شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا خلال الليلة الماضية.

وأضاف البيان الروسي قائلا : قصفت القوات المسلحة الروسية جسرين بريين فوق نهر دنيستر يستخدمان للنقل العسكري لشحنات قادمة من رومانيا وميناء إيزمايل بجانب قصف مصنع تجميع في زابوروجيه ينتج أنظمة استخبارات الإشارة والحرب الإلكترونية ومكونات صواريخ لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وختمت الدفاع الروسية: استهدفت القوات المسلحة الروسية سفينة شحن جاف كانت تنقل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء أوديسا. بالإضافة إلى قصف محطة كهرباء فرعية تغذي ميناء إيزمايل.

