سندات الخزانة الأمريكية| روسيا تقلص حيازتها.. تراجع طفيف بالسعودية.. والإمارات تخفضها بقوة

تراجعت حيازات روسيا من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي، بالتزامن مع انخفاض طفيف في محفظة السعودية على أساس شهري، فيما سجلت الإمارات خفضًا ملحوظًا في حيازتها من السندات الأمريكية.

روسيا تخفض استثماراتها في السندات الأمريكية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن محفظة روسيا من السندات الأمريكية تراجعت خلال شهر يوليو الماضي إلى 25 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار في الشهر الذي قبله.

ووفقا للبيانات التي نشرتها الوزارة عن شهر يوليو 2026، تتكون هذه المحفظة الآن من 22 مليون دولار في سندات طويلة الأجل و3 ملايين دولار من سندات قصيرة الأجل.

أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية

وحافظ أكبر ثلاثة حائزين على الدين الأمريكي على مواقعهم، حيث احتلت اليابان المرتبة الأولى رغم انخفاض استثماراتها خلال الشهر إلى 1.104 تريليون دولار من 1.12 تريليون.

وبقيت بريطانيا في المرتبة الثانية بارتفاع استثماراتها إلى 998.3 مليار دولار من 939.9 مليار. أما الصين، فجاءت في المرتبة الثالثة بعد أن خفضت حيازاتها من السندات في شهر يوليو 2026 إلى 618 مليار دولار من 633.4 مليار في الشهر الذي قبله.

وبلغت إصدارات السندات الأمريكية 9248.1 تريليون دولار بنهاية يوليو 2026، فيما كانت تبلغ 9298.5 تريليون دولار في يونيو 2026.

تراجع حيازة السعودية من السندات الأمريكية.. والإمارات تخفض 4.7 مليارات دولار

سجلت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تراجعا طفيفا على أساس شهري بنهاية يوليو 2026، حيث انخفضت بمقدار 100 مليون دولار وبنسبة 0.07% لتصل إلى 142.4 مليار دولار، مقابل 142.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

ورغم هذا التراجع الشهري المحدود، حافظت المملكة على مركزها الـ17 عالميا في قائمة أكبر المستثمرين بسندات الخزانة الأمريكية.

كذلك خفضت دولة الإمارات حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي إلى 110.1 مليار دولار من 114.8 مليار دولار سجلتها في يونيو الماضي.