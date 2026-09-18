المصري يرسم خارطة الطريق خلال التوقف للحاق بأندية القمة

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اجتماع طارئ لبحث موقف الفريق بعد الاخفاقات الثلاث المتتالية بدورى أورا و التى بدأت بهزيمة بيراميدز التى تسببت فى اقالة الكابتن عماد النحاس تلاها هزيمتين تحت الإدارة الفنية للكابتن أحمد سامي و التى كانت آخرها الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل مما اثار غضب الجماهير

واصدر مجلس المصري عدة قرارات لتصحيح الأوضاع خلال انعقاد جلسته الطارئة وتهدئة غضبة الجماهير الداعة لرئيس النادى كامل أبو علي

7 قرارات فورية لتصحيح اوضاع المصري

وجاءت قرارات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي

1. توفير كل سبل الدعم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن أحمد سامي و تقديم و توفير كل سبل تحقيق النجاح

2. تعيين الكابتن إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي.

3. ⁠انضمام الكابتن محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون للفريق الأول.

4. فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي المصري في النصف التاني من شهر أكتوبر .

5. خصم 25% من عقود اللاعبين نتيجة تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بالدوري، وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك .

6. الاستبعاد النهائي والعرض للبيع في شهر يناير لكل لاعب يُقصّر في أدائه أو يبث روحًا سلبية داخل الفريق

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7- إقالة فورية لأي فرد داخل المنظومة الإدارية أو الفنية للفريق الأول يثبت تقصيره،و عدم اتباع سياسات النادي المصري

ووجه مجلس إدارة النادى المصري تحية لكل جماهير النادي المصري الوفية، الداعمة والمساندة في كل الظروف، مؤكد أن النادي المصري عائلة واحدة.