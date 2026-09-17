وفد طلابي صيني بجامعة بورسعيد.. تفاصيل

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وفدًا طلابيًا صينيًا يضم 7 طلاب من جامعة Shandong Youth University of Political Science بالصين، وذلك في إطار برنامج أكاديمي وثقافي يهدف إلى دعم التبادل الطلابي وتعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين مصر والصين.



جاء ذلك في إطار توجه جامعة بورسعيد نحو تعزيز انفتاحها على مؤسسات التعليم العالي في مصر والعالم، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي والتبادل الطلابي مع الجامعات الدولية

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل 7 طلاب صينيين من جامعة شاندونغ للتدريب على اللغة العربية

ورحّب رئيس جامعة بورسعيد بالطلاب الصينيين، معربًا عن سعادته بوجودهم بين زملائهم الطلاب بالجامعة، ومتمنيًا لهم إقامة طيبة وتجربة تعليمية وثقافية متميزة خلال فترة وجودهم في بورسعيد.



وأكد الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها الدولية، وفتح أبوابها أمام الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على الثقافات المختلفة، ويعزز من فرص التواصل والتفاهم بين الشباب من مختلف الدول.



وأشار رئيس الجامعة إلى حرص جامعة بورسعيد على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الدوليين، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والعلمية التي تمتلكها كليات الجامعة، بما يدعم تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية مشتركة، ويعزز مكانة الجامعة وانفتاحها على محيطها الدولي.

ويتضمن البرنامج التدريبي للطلاب الصينيين دراسة اللغة العربية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي تنظمها كلية الآداب بجامعة بورسعيد، بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم اللغوية والتواصل باللغة العربية، إلى جانب التعرف على جوانب من الثقافة والمجتمع المصري.

كما يتضمن البرنامج حضور عدد من المحاضرات والفعاليات الأكاديمية بكلية التجارة، بما يتيح للطلاب الصينيين الاطلاع على جوانب من التجربة التعليمية المصرية، والتفاعل المباشر مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات والمعارف في أجواء أكاديمية وثقافية متميزة.



وفي إطار حرص جامعة بورسعيد على توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب الضيوف، وفّرت الجامعة سكنًا مناسبًا ومجهزًا لهم، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسير اللازمة طوال فترة إقامتهم، بما يضمن لهم تجربة تعليمية وثقافية متكاملة.

وكان في مرافقة الوفد الطلابي الصيني الدكتور محمد البحيري، منسق العلاقات مع الجامعات الصينية، الذي حرص على استقبال الطلاب لدى وصولهم إلى المطار، ومرافقتهم خلال فترة الزيارة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لهم، بما يعكس اهتمام الجامعة بطلابها الوافدين وحرصها على توفير أفضل الظروف لهم منذ لحظة وصولهم وحتى انتهاء برنامجهم التدريبي.



وتأتي استضافة الوفد الطلابي الصيني في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتعزيز التعاون الدولي والتبادل الطلابي، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، ولا سيما الجامعات الصينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات التعليمية والثقافية والتدريبية، ويدعم بناء جسور مستدامة للتواصل بين الشباب المصري والصيني.

وتؤكد جامعة بورسعيد من خلال هذه البرامج أن الانفتاح الدولي لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات، وإنما يمتد إلى تنفيذ برامج أكاديمية وثقافية فعلية تتيح للطلاب من مختلف دول العالم الدراسة والتدريب والتفاعل مع نظرائهم المصريين، بما يسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر انفتاحًا وتنوعًا، ويعزز الحضور الدولي للجامعة.

