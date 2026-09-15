بورسعيد.. توجيهات بدعم الحالات الإنسانية وتوفير مصادر دخل للأسر الأولى بالرعاية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، لقاءاته الدورية والمفتوحة مع المواطنين، في إطار نهج مستمر يقوم على التواصل المباشر والاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، بما ينعكس على سرعة التعامل مع الشكاوى ووضع حلول واقعية لها، ويؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة

في بداية اللقاء، وكما اعتاد محافظ بورسعيد قام بتوزيع المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم على عدد من الحالات المستحقة، عقبه استعرض المحافظ خلال اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى التي تنوعت بين الحالات الإنسانية، ومشكلات التعليم والعمل والمرافق والخدمات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص كل حالة والتعامل معها وفقًا للقانون

لقاءات محافظ بورسعيد تفتح أبواب الأمل

وفي استجابة لحالة إنسانية، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن كفيف بشأن كشك كان مصدر دخله الوحيد بمنطقة أرض العزب بميدان لبنان، تمت إزالته بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الباركينج، إلا أنه لم يعد إلى موقعه عقب انتهاء الأعمال.

ووجه المحافظ على الفور بمراجعة موقف الكشك واتخاذ ما يلزم لتوفير حل مناسب يراعي حالته الإنسانية ويضمن له مصدر دخل كريم وفقًا للقواعد المنظمة.

كما بحث المحافظ التماس أحد المواطنين بشأن تمكينه من أرض بمشروع تطوير القابوطي، باعتبارها ميراثًا شرعيًا ووجه سيادته بفحص المستندات ودراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ثبوت أحقية المواطن.

وتناول اللقاء طلبًا لتوصيل مرفق المياه إلى احد المحال بمنطقة شباب أكتوبر بمدينة بورفؤاد، حيث وجه المحافظ بدراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرفق، مع التأكيد على الالتزام بإعادة الشيء إلى أصله والحفاظ على أعمال الرصف الحديثة.

واستمع المحافظ إلى شكوى سكان إحدى عمارات مساكن جمعية حي بورفؤاد بشأن عدم تمكين السكان من الانتفاع بالمصعد، نتيجة رفض إحدى السيدات مشاركتهم في استخدامه، رغم استعداد السكان لتحمل رسوم الانتفاع، ووجه الجهات المختصة ببحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الانتفاع العادل بالمصعد ويحفظ حقوق جميع السكان.

وفي ملف التعليم، استمع المحافظ إلى شكوى أسرة طالبة كانت قد تقدمت للالتحاق بأحد المدارس الخاصة مع إبلاغها بإدراج اسمها ضمن كشوف المقبولين، إلا أن الاسم لم يظهر بالكشوف، إلى جانب طلب نقلها للمدرسة نظرًا لتعرضها للتنمر، فضلًا عن ظروفها الصحية، ووجه المحافظ ببحث الحالة بصورة عاجلة مع الجهات التعليمية المختصة ومراعاة ظروفها الصحية والإنسانية، والعمل على إيجاد الحل المناسب وفقًا للقواعد المنظمة.

كما بحث المحافظ شكوى عدد من الورثة الشرعيين بشأن غرفة منافع بأحد العقارات، والتي أوضحوا تعرضها لأعمال تكسير وإزالة حوائط وأرضيات وضم أجزاء من السطح واستخدامها كسكن خاص، بما أضر بالعقار وحرم باقي الملاك من الانتفاع بها، فضلًا عن وجود طلب تصالح على المخالفة دون إخطار باقي الورثة، ووجه المحافظ الإدارة الهندسية والجهات المختصة بفحص ملف العقار والتصالح ومراجعة الموقف القانوني والفني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات بما يحفظ حقوق جميع الملاك.

واستعرض المحافظ طلب بشأن قبول إحدى الطالبات بالمرحلة الثانية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، حيث بلغ مجموعها 237 درجة، ووجه سيادته ببحث موقفها مع مديرية التربية والتعليم ودراسة إمكانية الاستجابة للطلب وفقًا للقواعد والكثافات والأماكن المتاحة.

وفي مجال توفير فرص العمل، استمع المحافظ إلى طلب إحدى المواطنات، الأولى على دفعتها بقسم العلوم والحاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية شعبة علوم تعليم ابتدائي، لتوفير فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها، ووجه ببحث إمكانية توفير فرصة مناسبة لها وفقًا للفرص المتاحة وسرعة البت في هذا الأمر.

كما استمع المحافظ إلى طلب مهندس مدني خريج عام 2017، يعول أسرته ووالدته وشقيقه من ذوي الإعاقة، ويعمل بصورة غير مستقرة بشركات المقاولات، حيث طلب توفير فرصة عمل ثابتة أو محل يمثل مصدر دخل مستقر لأسرته، ووجه المحافظ بدراسة حالته الاجتماعية والوظيفية وبحث إمكانية توفير فرصة عمل أو مصدر دخل مناسب وفقًا للإمكانات واللوائح المنظمة.

وشملت اللقاءات عددًا من الطلبات الإنسانية والاجتماعية، من بينها المساعدة في تجهيز عروسة، وتوفير طرف صناعي، وتوفير محال كمصادر رزق لعدد من المواطنين، إلى جانب توفير فرصة عمل لأحد المواطنين من حملة الدبلوم الفني الصناعي، حيث وجه المحافظ بدراسة الحالات وتقديم أوجه الدعم الممكنة للمستحقين، وبحث سبل توفير مصادر دخل وفرص عمل مناسبة و استمع المحافظ لتظلم أحد المعلمين من توجيهي التربية الرياضية والتربية الفنية، بسبب انتدابه دون رغبته لمدة أربع سنوات متتالية، والشكوى حاليا قيد الفحص بالنيابة الإدارية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن لقاءات المواطنين تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع أبناء بورسعيد، وأن الاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع مشكلاتهم يساهم في الوصول إلى حلول حقيقية وملموسة، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لكل حالة.

وأشار المحافظ إلى أن العمل التنفيذي لا يقتصر على متابعة المشروعات والخدمات، وإنما يمتد إلى الوقوف بجانب المواطنين ومساندة الحالات الأولى بالرعاية، وتذليل العقبات أمام أصحاب المطالب المشروعة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء محافظ بورسعيد التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.