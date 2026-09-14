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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محبوس في قضايا سلاح ومخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لص سيارات بورسعيد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لإعتياده سرقة محتويات السيارات المتوقفة على جانب الطريق ببورسعيد.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من (القائم على النشر – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل سيارته حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.


أمكن تحديد مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية ومحبوس حالياًَ على ذمة قضية مخدرات وسلاح نارى") ، وعقب إستئذان النيابة النيابة العامة تم إستخراج المتهم من محبسه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيارات

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