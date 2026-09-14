أخبار التوك شو | الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين.. وشعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار ومفاجأة بشأن الدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بلاش تبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار وتقدم نصائح للمواطنين

في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب جذب أنظار المواطنين والمستثمرين باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، خاصة مع تأثر أسعاره بالتطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.



كيلو الدواجن بـ79 جنيه.. نقيب الفلاحين يحذر من خسائر المربين

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق حالة من التراجع، وسط مطالب بضرورة دعم المربين والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار صناعة الدواجن والثروة الحيوانية في مصر، ويضمن استمرار المربين داخل منظومة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك مطالب بتخفيض أسعار الأعلاف، بهدف دعم المربين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين.

أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين المعنيين.



وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعمل المحافظات، أهما أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين إلى جانب الوقوف على مستجدات تنفيذ خطط التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.



تصدير 150 ألف طن.. أزمة الطماطم بين ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعدد حلقات التداول

في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن سبل لتقليل أعباء المعيشة، أصبحت أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، محل اهتمام واسع بسبب الارتفاعات المتفاوتة التي تشهدها الأسواق.



وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تفاصيل جديدة بشأن أسعار الطماطم، موضحًا أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية لا يرتبط بعامل واحد، وإنما نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، وفي مقدمتها التقاوي والأسمدة وتكاليف الري، إلى جانب الظروف المناخية التي تؤثر على المحاصيل.

ارتفاع تكلفة الإنتاج وراء زيادة الأسعار

أكد حسين أبو صدام أن تكلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الفلاح يتحمل أعباء متعددة قبل وصول المحصول إلى الأسواق، تبدأ من شراء التقاوي والأسمدة، مرورًا بتكاليف الري والخدمة الزراعية، وصولًا إلى الحصاد والتسويق.



التموين: تخفيضات تصل لـ20% على السلع ونواجه السوق الموازية بالرقابة الرقمية

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



وأوضح تامر صلاح مختار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل.



تتجاوز 32%.. 36 كيلووات حجم الفقد الكهربائي خلال عامي 2024-2025

كشف الدكتور محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط الفقد في الطاقة الكهربائية بشركات التوزيع خلال عام 2024-2025 بلغ نحو 19%، مشيرا إلى أن النسبة قد تصل إلى 32% في بعض المناطق، بل تجاوزت 32% في أجزاء من شركات التوزيع خلال مارس 2026، ووصلت في بعض المناطق إلى 40%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن ملف الفقد الكهربائي يحتاج إلى التعامل معه بصورة أكثر فاعلية، موضحا أن التوسع العمراني وعددا من العوامل الأخرى ما زالت تسبب إشكالية كبيرة في معدلات الفقد.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 14 سبتمبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.44 جنيه

سعر الشراء: 51.31 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.69 جنيه

سعر الشراء: 59.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.56 جنيه

سعر الشراء: 69.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.70 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.01 جنيه

سعر الشراء: 13.97 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5373 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7177 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه.