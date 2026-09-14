على متن الطائرة الرئاسية.. ترامب يكشف سرا غير متوقع يتعلق به

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، خلال رحلة فوق المحيط الأطلسي، بكشف جانب غير معتاد من حياته الشخصية، بعدما عرض عليهم الاستماع إلى قائمة الأغاني التي يفضلها أثناء العمل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وصل مسؤولان إلى مقصورة الصحفيين وأبلغاهم بأن ترامب يسأل عما إذا كانوا يرغبون في الاستماع إلى قائمة تشغيله الموسيقية الخاصة.

وبعد موافقتهم، بدأت الموسيقى في أجواء الطائرة، وتضمنت القائمة مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها «Jolene» للمغنية دوللي بارتون، وأغنية الدخول الشهيرة للمصارع المعروف بلقب «أندرتيكر»، إلى جانب «Teenage Wasteland» لفرقة The Who، ومقطع «Nessun Dorma» بصوت مغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي، وأغنية «Fernando» لفرقة ABBA.

ولم يكتفِ ترامب بتشغيل القائمة، بل توجه بنفسه إلى مقصورة الصحفيين للاطمئنان على رد فعلهم، وسألهم عما إذا كانوا يستمتعون بالموسيقى، ليؤكدوا له إعجابهم بها.

وعندما سألته إحدى الصحفيات عما إذا كان قد اختار الأغاني بنفسه، أجاب ترامب بالإيجاب، موضحًا أن هدفه كان إسعاد الصحفيين من خلال تشغيل «موسيقى رائعة».

ويُعرف عن ترامب تنوع ذوقه الموسيقي، الذي يشمل الروك الكلاسيكي والبوب والموسيقى المسرحية، وسبق أن ارتبط اسمه بأغانٍ لفنانين مثل إلفيس بريسلي وإلتون جون وفرقة Guns N' Roses، إلى جانب مقاطع من المسرحيات الغنائية.