ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا كبيرًا من الأسلحة، مشيرًا إلى أن بعض أنواعها متوافرة بكميات وصفها بأنها «شبه غير محدودة».

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من دبلن، إن بلاده تعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استهلكت خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة «تعيد بناء مخزوناتنا من الأسلحة بسرعة»، مشيرًا بشكل خاص إلى منظومة الدفاع الجوي باتريوت، ومؤكدًا أن بلاده تنتج حاليًا صواريخ باتريوت بأعداد تفوق أي وقت مضى.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع حديثه السابق عن أن الولايات المتحدة والصين تمارسان عمليات تجسس متبادلة، في ظل تقارير عن احتمال نقل بكين معلومات وصورًا عبر الأقمار الصناعية إلى إيران تتعلق بمواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.

كما تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتواصل فيه التحركات المرتبطة بالملف الإيراني، وسط حالة من التوتر الإقليمي، ما يسلط الضوء على مساعي واشنطن للحفاظ على مخزوناتها العسكرية وتعزيز قدرتها على التعامل مع أي تطورات أو مواجهات محتملة.