استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور رمضان عبد العال، نقيب المهندسين ببورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز التواصل والتعاون مع النقابات المهنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المهندسين بالمحافظة لبحث عدد من الملفات وتعزيز التعاون المشترك

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو نوفل، عضو نقابة المهندسين.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والملفات لتعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية والتطوير، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في مختلف المشروعات والملفات التي تشهدها المحافظة.

من جانبه، أعرب نقيب المهندسين ببورسعيد عن تقديره لجهود محافظ بورسعيد في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدا حرص النقابة على استمرار التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بما يخدم أبناء بورسعيد.