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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"بدوي" يتفقد مدرسة بورسعيد الرسمية للغات لمتابعة سير العملية التعليمية

"بدوي" يتفقد مدرسة بورسعيد الرسمية للغات لمتابعة سير العملية التعليمية
"بدوي" يتفقد مدرسة بورسعيد الرسمية للغات لمتابعة سير العملية التعليمية
محمد الغزاوى

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، صباح اليوم، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف ميدانيًا على سير العملية التعليمية منذ انطلاقها.


وخلال جولته، تفقد سيادته الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الطلاب، مناقشا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية استمرار الانضباط والالتزام داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مع المتابعة المستمرة للعملية التعليمية خلال العام الدراسي.

"بدوي" يتفقد مدرسة بورسعيد الرسمية للغات لمتابعة سير العملية التعليمية

وتضم المدرسة 70 فصلًا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 2937 طالبًا وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، بواقع 408 طفل بمرحلة رياض الأطفال، و1138 طالب بالمرحلة الابتدائية، و707 طالب بالمرحلة الإعدادية، و684 طالب بالمرحلة الثانوية.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة الأستاذ محمد طه بدوي مدير إدارة شرق التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ كريم صالح وكيل إدارة شرق التعليمية، بحضور الأستاذة سوزان مسعد مدير المدرسة.

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