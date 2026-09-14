وزير العمل يبحث مع العراق التعاون في التدريب المهني وتنقل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل حسن رداد، على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، السيد أحمد هادي، رئيس الوفد العراقي المشارك في أعمال المؤتمر…

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يواكب احتياجات أسواق العمل، ويرفع من كفاءة ومهارات العمالة، إلى جانب مناقشة آليات دعم وتنظيم تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، في إطار من التعاون العربي الذي يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التنسيق بما يسهم في إعداد عمالة ماهرة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم فرص التشغيل والعمل اللائق، بما يتسق مع توجهات منظمة العمل العربية نحو تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في قضايا العمل والتشغيل.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها وزير العمل حسن رداد مع رؤساء الوفود العربية المشاركة في الدورة الـ52، التي تستضيفها مصر بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية، لبحث الملفات المشتركة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك…