قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعبو الزمالك والأهلي في الصورة.. ترتيب هدافي الدوري المصري
تعليق إيران بشأن ضلوعها في استهداف خط النفط السعودي واتهامات لأمريكا
محدش يجي بالشبشب.. مدير مدرسة في كفر الشيخ ينبه بضرورة ارتداء الحذاء
سابوا الباب مفتوح وبنتي خرجت.. فيديو يثير الجدل لـ ولية أمر بالإسكندرية تزعم إهمال إحدى المدراس
بعد واقعة السائق المتعاطي في حافلة مدرسية.. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة
طريق النجاح.. نصائح دار الإفتاء للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: لابد من احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة

وزير العمل ونظيره الأردني
وزير العمل ونظيره الأردني

التقى وزير العمل حسن رداد، نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل، بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، والعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك بما يخدم قضايا العمل والعمال، ويدعم تنظيم انتقال العمالة بين البلدين، ويحفظ حقوق العمال المصريين في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في عدد من ملفات العمل، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز الشراكة المصرية الأردنية في مجالات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية العمالة.

وأشاد وزير العمل حسن رداد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وخاصة في ملفات العمل والتشغيل، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب المصري، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على معالجة أي موضوعات تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن من خلال قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين.

وزير العمل وزارة العمل العمالة المصرية الاردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

الطقس اليوم

الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

ترشيحاتنا

الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ

ورطة جديدة يقع فيها كيفانش تاتليتوغ بطل العشق الممنوع.. تفاصيل

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي رئيسا شرفيا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال

الأغنية في عالم نجيب محفوظ

دار الكتب تنظم ندوة تغوص في عالم الأدب والموسيقى لنجيب محفوظ

بالصور

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد