وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة

التقى وزير العمل حسن رداد، نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل، بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، والعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك بما يخدم قضايا العمل والعمال، ويدعم تنظيم انتقال العمالة بين البلدين، ويحفظ حقوق العمال المصريين في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في عدد من ملفات العمل، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز الشراكة المصرية الأردنية في مجالات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية العمالة.

وأشاد وزير العمل حسن رداد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وخاصة في ملفات العمل والتشغيل، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب المصري، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على معالجة أي موضوعات تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن من خلال قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين.