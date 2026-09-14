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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحصار يمتد إلى فيينا.. إيران تتهم واشنطن بعرقلة سفر رئيس البرنامج النووي إلى النمسا

محمد إسلامي
محمد إسلامي

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن رئيس البرنامج النووي الإيراني مُنع من حضور مؤتمر سنوي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، وذلك بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وأفاد بأن "محمد إسلامي والوفد المرافق له استقلوا رحلة جوية عادية متوجهة إلى فيينا يوم السبت، لكنهم مُنعوا من إكمال الرحلة بسبب عراقيل وضعتها الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أنه عاد إلى العاصمة طهران.

وكان من المقرر أن يحضر إسلامي المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية -وهي الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالطاقة النووية- والذي تستمر أعماله في النمسا حتى يوم الجمعة.

يُذكر أنه حضر مؤتمر العام الماضي وألقى كلمةً فيه نيابةً عن إيران، وهي دولة عضو في الوكالة.

وقال مسؤول أمس إن النمسا سعت للحصول على استثناء من حظر السفر المفروض على إسلامي عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إلا أن هذا الطلب لم يُقبل. 

وقد تحدث المسؤول -الذي لم يكن مخولاً بالتعليق على هذه المسألة الحساسة- شريطة عدم الكشف عن هويته.

رئيس البرنامج النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي الإيراني محمد إسلامي

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