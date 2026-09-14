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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد فيديو السائق المتعاطي.. مقترح برلماني بحملات تحليل مخدرات مفاجئة لسائقي حافلات المدارس

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن حماية أرواح الطلاب داخل حافلات المدارس تستوجب تشديد الرقابة على السائقين ، والتأكد بصورة مستمرة من سلامتهم وقدرتهم على أداء عملهم، مقترحًا إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة ودورية لجميع سائقي حافلات نقل الطلاب، سواء العاملين لدى المدارس أو المتعاقدين معها من خلال أولياء الأمور.

وأوضح توفيق أن الواقعة الأخيرة التي شهدتها منطقة 6 أكتوبر، عقب تداول فيديو يظهر سائق أتوبيس في حالة عدم اتزان أمام إحدى المدارس، تكشف أهمية استمرار حملات الرقابة والكشف المفاجئ، لافتًا إلى أن التحاليل التي أجريت لاحقًا على 9 سائقين في محيط المدرسة جاءت جميع عيناتها سلبية، وهو ما يؤكد أهمية هذه الحملات في الكشف المبكر والوقاية من أي مخاطر.

وطالب عضو مجلس النواب بالتنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لوضع آلية ثابتة لتنفيذ حملات مفاجئة طوال العام الدراسي، مع تشديد الإجراءات القانونية تجاه أي سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وعدم السماح له بالاستمرار في قيادة حافلات تنقل الأطفال.

وشدد توفيق على أن سلامة الطلاب مسؤولية مشتركة، ولا يجب انتظار وقوع حادث حتى تتحرك الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة إخضاع السائقين لاشتراطات صارمة تتعلق باللياقة والسلوك والسلامة، مع توعية أولياء الأمور بأهمية الإبلاغ عن أي سلوك مريب، لأن الحفاظ على أرواح الأبناء يتطلب رقابة مستمرة وإجراءات استباقية وحاسمة.

حافلات المدارس الطلاب السائقين تحاليل مخدرات أولياء الأمور

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