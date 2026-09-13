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تداول فيديو لسائق أتوبيس مدرسة "تحت تأثير مخدر".. وبيان رسمي من الإدارة التعليمية يحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول فيديو لسائق أتوبيس مدرسة "تحت تأثير مخدر".. وبيان رسمي من الإدارة التعليمية يحسم الجدل

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
ياسمين بدوي

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لفيديو ظهر خلاله سائق اتوبيس مدرسة في أكتوبر، وهو في حالة عدم اتزان وعدم وعي وكأنه تحت تأثير مخدر أثناء وجوده داخل الأتوبيس.

وأثار هذا الفيديو غضبا واسعا بين أولياء الأمور على فيس بوك ، حيث عبر الأهالي عن استياءهم من المشهد معبرين عن خوفهم على التلاميذ الموجودين في الاتوبيس الذي يقوده سائق تحت تأثير المخدرات.

ومن جانبها ، أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بيانا عاجلا ناشدت خلاله أولياء الأمور، بأنه لا يوجد أي تعاقد أو اتفاق رسمي بين المدارس الرسمية التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وبين أي جهة أو شركة من شركات النقل أو الباصات لتوصيل الطلاب من وإلى المدارس.

وأكدت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية  ،  أن أي اتفاقات أو تعاملات تتم بشكل فردي بين أولياء الأمور وأي جهة أو شركة لتوفير خدمة نقل الطلاب، لا تمت للمدارس أو لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بأي صلة، ولا تتحمل الإدارة أو المدارس أي مسؤولية عن تلك التعاملات أو الاتفاقات التي تتم خارج الإطار الرسمي.

وقالت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية  : لذا، تهيب الإدارة بالسادة أولياء الأمور توخي الحذر والتأكد من طبيعة أي تعاملات خاصة بنقل أبنائهم، ووجب التنويه.

وعلى جانب آخر ، تابعت  أسماء صلاح وكيل إدارة حدائق أكتوبر التعليمية" في صباح أول أيام العام الدراسي الجديد انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم متابعة :مدرسة بلال بن رباح  ، ومدرسة الأمل للتعليم الأساسي ، ومدرسة مصطفى الخطيب الرسمية لغات .

وخلال الجولة ، تابعت وكيل الإدارة :دخول الطلاب قبل بدء طابور الصباح، للاطمئنان على حسن استقبالهم وانتظام دخولهم بمدرسة بلال بن رباح ، وتأكدت من أنه تم حضور الطابور المدرسي وتحية العلم والقسم بالمدارس ، كما تم التأكد من انتظام الطلاب داخل الفصول وانضباط سير العملية التعليمية ، و تقليل الكثافات وأعداد الطلاب بالفصول تنفيذًا لرؤية وزارة التربية والتعليم.

 تم المرور بالفصول الدراسية لمتابعة انتظام الدراسة وسير العمل بها.

كما تأكدت وكيل الادارة من تسليم الكتب الدراسية للطلاب ، وتم مناقشة الطلاب في بعض النواحي التعليمية وحثهم على الالتزام بالحضور وانتظام الدراسة ، و تم متابعة المكتبات وحجرات الأنشطة والمعامل بالمدارس ، كما تم التنبيه على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

مدرسة اتوبيس مدرسة أكتوبر

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