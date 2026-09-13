منال عوض : الانتهاء من مخططات 129 مدينة و1399 قرية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتوجيه أعمال التنمية وفق رؤية تخطيطية واضحة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة تلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

المخططات التفصيلية للمدن

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال منظومة التخطيط العمراني وضبط النمو العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، بشأن الموقف التنفيذي لملف المخططات التفصيلية، والانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يجريها القطاع لاستكمال منظومة التخطيط العمراني ودعم جهود المحافظات في تنظيم النمو العمراني.

المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا يغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 538.1 فدان، منها 36.31 فدان مخصصة للخدمات الإقليمية، ويتضمن تحديد استخدامات الأراضي وشبكة الطرق ومناطق الخدمات والمناطق السكنية ومختلف الاستعمالات العمرانية، بما يحقق التكامل بين مكونات المدينة ويوفر إطارا تخطيطيا واضحا لتوجيه أعمال التنمية خلال الفترة المقبلة.

إجمالي المخططات التفصيلية التي تم إعدادها

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي المخططات التفصيلية التي تم إعدادها من خلال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلغ حتى الآن 129 مدينة و1399 قرية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستكمال منظومة التخطيط التفصيلي بالمحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعداد المخطط بمدينة إهناسيا تم وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة، وبعد إجراء الدراسات اللازمة وتحليل الوضع العمراني القائم واحتياجات المدينة المستقبلية، بما يضمن أن تعكس مكونات المخطط طبيعة المدينة واحتياجاتها، ويساعد على إدارة النمو العمراني بصورة أكثر كفاءة وتنظيما.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن وجود مخطط تفصيلي معتمد يمثل أهمية مباشرة للمواطنين ، حيث يوفر رؤية واضحة لاستخدامات الأراضي وشبكة الطرق ومناطق الخدمات والاشتراطات البنائية، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقاً للقواعد والاشتراطات المعتمدة، ويحد من العشوائية في النمو العمراني ويحافظ على الأراضي والموارد المتاحة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع المحافظات والهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، ورفع جودة البيئة العمرانية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

أهمية الاستفادة من المخططات العمرانية المعتمدة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الاستفادة من المخططات العمرانية المعتمدة كأداة للتنمية وليس فقط لتنظيم أعمال البناء، من خلال استخدامها في تحديد أولويات المشروعات والخدمات وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أفضل استفادة من الأراضي المتاحة، ويسهم في بناء مجتمعات عمرانية أكثر تنظيما وقدرة على استيعاب احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن وجود مخططات عمرانية معتمدة يمثل أداة رئيسية أمام الإدارة المحلية لإدارة النمو العمراني بصورة أكثر كفاءة، وتوجيه الاستثمارات والخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، ويساعد على تحقيق تنمية عمرانية أكثر انتظاما واستدامة.

وأشار رئيس القطاع إلى أن الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا يأتي كخطوة جديدة في استكمال منظومة التخطيط العمراني بمحافظة بني سويف، بما يوفر إطارا واضحا لإدارة التنمية العمرانية بالمدينة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو عمراني منظم ومستدام يحافظ على الموارد ويرتقي بمستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.