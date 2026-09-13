قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل.. تمويل بفائدة 12%.. وطرح جديد بـ8%
الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»
المنظمة الدولية للهجرة: 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن
ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي
تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى خاطر.. يعاني من هذا المرض | خاص
الشبشب ممنوع.. طالب ينقذ صاحبه بحيلة ذكية في أول يوم دراسة
العمامة هيبة ووقار.. أب يرافق نجله إلى المعهد الأزهري في أول أيام الدراسة
نقدر عرق الفلاح.. وزير الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد مشاركة جامعة طنطا في «EAIE Glasgow 2026».. تعاون مستقبلي مع جامعات أوروبية وعربية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

اختتم وفد جامعة طنطا الرسمي برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE Glasgow 2026، المنعقد بمدينة جلاسجو الاسكتلندية، بحصاد دولي واسع تمثل في سلسلة مكثفة من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الاستراتيجية مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية والعربية، استهدفت فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي والأكاديمي، وتطوير برامج التدريب والبحث العلمي المشترك، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية للجامعة في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والعلوم التطبيقية.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الجامعة في EAIE 2026 تعكس توجهاً مؤسسياً واضحاً نحو تعزيز الحضور الدولي للجامعة، والتحول من مرحلة التواصل والتعريف بالقدرات الأكاديمية إلى بناء شراكات تنفيذية تحقق مردوداً مباشراً للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال رئيس الجامعة ان بناء شراكات دولية مستدامة ترتبط بصورة مباشرة بأولويات الجامعة واحتياجات طلابها وباحثيها، وتفتح أمامهم فرصاً حقيقية للتبادل الأكاديمي والتدريب الدولي والبحث العلمي المشترك، بما يعزز تنافسية جامعة طنطا إقليمياً ودولياً، ويرسخ دورها كشريك أكاديمي وبحثي فاعل في شبكات التعليم العالي العالمية.

رفع كفاءة الخدمات 

وشهدت لقاءات اليوم الثالث برنامجاً مكثفاً ركز على تحويل مجالات التعاون المقترحة إلى مسارات تنفيذية واضحة، حيث استهل الوفد لقاءاته بزيارة جناح Study in Czechia والاجتماع مع منسقة برنامج Erasmus+ KA171 بجامعة أوسترافا التشيكية، وتم بحث أولويات التقديم المشترك للحصول على تمويل برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة في مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الصحية والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية والتربية.

إتاحة التدريب السريري 

كما عقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي العلاقات الدولية بجامعة Campus Bio-Medico di Roma الإيطالية بمقر الجناح المصري، تناول فرص إتاحة التدريب السريري لطلاب كليات الطب والتمريض بمستشفيات الجامعة في روما، إلى جانب تطوير برامج بحثية مشتركة في مجالات الهندسة الطبية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي والرعاية الصحية.

تعزيز التعاون الأكاديمي

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي العربي، التقى الوفد ممثلي العلاقات الدولية بجامعة نزوى العُمانية، حيث تناولت المباحثات إتاحة المعامل المركزية والمختبرات المتقدمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا من الجانبين، وتنظيم برامج ومعسكرات تدريب صيفي تبادلية لطلاب كليات الهندسة والصيدلة والعلوم التطبيقية، فضلاً عن دعم النشر العلمي المشترك في القضايا البحثية ذات الاهتمام الإقليمي.

وشهد الجناح المصري كذلك لقاءً مع ممثلة جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية وتحالف CIVIS للجامعات الأوروبية، التي نقلت إشادة إدارة الجامعة والتحالف بالمحاضرة التي ألقاها رئيس جامعة طنطا عبر الإنترنت ضمن فعاليات مؤتمر تحالف CIVIS خلال شهر أبريل الماضي، باعتبارها إحدى ثمار التعاون الذي بدأ خلال مشاركة الجامعة في معرض EAIE بالسويد، فيما بحث الجانبان آليات توسيع التعاون المستقبلي في إطار المبادرات الأورومتوسطية للتعليم العالي.

جولة ميدانية 

واختتم وفد الجامعة جولاته بزيارة موسعة للجناح البولندي Study in Poland، ولقاء ممثلي عدد من الجامعات التكنولوجية والحكومية إلى جانب الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي NAWA، لبحث فرص برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب الأكاديمي والمهني، والتعاون في التخصصات التكنولوجية والصناعية المتقدمة.

رفع كفاءة الخدمات 

من جانبها، أوضحت الدكتورة شهيرة شرف الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية والوافدين بالجامعة، أن اللقاءات اتسمت بالتركيز على فرص التعاون القابلة للتنفيذ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة التواصل مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وتحويل مجالات التوافق إلى برامج ومشروعات واتفاقيات تعاون محددة، مضيفة أنه خلال مشاركة الجامعة في المؤتمر تم استهداف تنويع خريطة الشراكات الدولية جغرافياً وتخصصياً، وربط كل لقاء بفرص محددة للتبادل الطلابي والأكاديمي والتدريب والبحث المشترك.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا مسابقة دولية تبادل الخبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ«عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

بعد حادث تصادم.. طالب يدعى تسبب موظف فى إصابته وإتلاف جهازه الحاسوب

حريق ارشيفية

إصابة 3 أشخاص فى حريق بشقة سكنية بمطروح

المتهم

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد