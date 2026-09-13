حصاد مشاركة جامعة طنطا في «EAIE Glasgow 2026».. تعاون مستقبلي مع جامعات أوروبية وعربية

اختتم وفد جامعة طنطا الرسمي برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE Glasgow 2026، المنعقد بمدينة جلاسجو الاسكتلندية، بحصاد دولي واسع تمثل في سلسلة مكثفة من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الاستراتيجية مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية والعربية، استهدفت فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي والأكاديمي، وتطوير برامج التدريب والبحث العلمي المشترك، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية للجامعة في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والعلوم التطبيقية.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الجامعة في EAIE 2026 تعكس توجهاً مؤسسياً واضحاً نحو تعزيز الحضور الدولي للجامعة، والتحول من مرحلة التواصل والتعريف بالقدرات الأكاديمية إلى بناء شراكات تنفيذية تحقق مردوداً مباشراً للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال رئيس الجامعة ان بناء شراكات دولية مستدامة ترتبط بصورة مباشرة بأولويات الجامعة واحتياجات طلابها وباحثيها، وتفتح أمامهم فرصاً حقيقية للتبادل الأكاديمي والتدريب الدولي والبحث العلمي المشترك، بما يعزز تنافسية جامعة طنطا إقليمياً ودولياً، ويرسخ دورها كشريك أكاديمي وبحثي فاعل في شبكات التعليم العالي العالمية.

رفع كفاءة الخدمات

وشهدت لقاءات اليوم الثالث برنامجاً مكثفاً ركز على تحويل مجالات التعاون المقترحة إلى مسارات تنفيذية واضحة، حيث استهل الوفد لقاءاته بزيارة جناح Study in Czechia والاجتماع مع منسقة برنامج Erasmus+ KA171 بجامعة أوسترافا التشيكية، وتم بحث أولويات التقديم المشترك للحصول على تمويل برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة في مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الصحية والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية والتربية.

إتاحة التدريب السريري

كما عقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي العلاقات الدولية بجامعة Campus Bio-Medico di Roma الإيطالية بمقر الجناح المصري، تناول فرص إتاحة التدريب السريري لطلاب كليات الطب والتمريض بمستشفيات الجامعة في روما، إلى جانب تطوير برامج بحثية مشتركة في مجالات الهندسة الطبية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي والرعاية الصحية.

تعزيز التعاون الأكاديمي

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي العربي، التقى الوفد ممثلي العلاقات الدولية بجامعة نزوى العُمانية، حيث تناولت المباحثات إتاحة المعامل المركزية والمختبرات المتقدمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا من الجانبين، وتنظيم برامج ومعسكرات تدريب صيفي تبادلية لطلاب كليات الهندسة والصيدلة والعلوم التطبيقية، فضلاً عن دعم النشر العلمي المشترك في القضايا البحثية ذات الاهتمام الإقليمي.

وشهد الجناح المصري كذلك لقاءً مع ممثلة جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية وتحالف CIVIS للجامعات الأوروبية، التي نقلت إشادة إدارة الجامعة والتحالف بالمحاضرة التي ألقاها رئيس جامعة طنطا عبر الإنترنت ضمن فعاليات مؤتمر تحالف CIVIS خلال شهر أبريل الماضي، باعتبارها إحدى ثمار التعاون الذي بدأ خلال مشاركة الجامعة في معرض EAIE بالسويد، فيما بحث الجانبان آليات توسيع التعاون المستقبلي في إطار المبادرات الأورومتوسطية للتعليم العالي.

جولة ميدانية

واختتم وفد الجامعة جولاته بزيارة موسعة للجناح البولندي Study in Poland، ولقاء ممثلي عدد من الجامعات التكنولوجية والحكومية إلى جانب الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي NAWA، لبحث فرص برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب الأكاديمي والمهني، والتعاون في التخصصات التكنولوجية والصناعية المتقدمة.

رفع كفاءة الخدمات

من جانبها، أوضحت الدكتورة شهيرة شرف الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية والوافدين بالجامعة، أن اللقاءات اتسمت بالتركيز على فرص التعاون القابلة للتنفيذ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة التواصل مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وتحويل مجالات التوافق إلى برامج ومشروعات واتفاقيات تعاون محددة، مضيفة أنه خلال مشاركة الجامعة في المؤتمر تم استهداف تنويع خريطة الشراكات الدولية جغرافياً وتخصصياً، وربط كل لقاء بفرص محددة للتبادل الطلابي والأكاديمي والتدريب والبحث المشترك.