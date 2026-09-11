دورة الألعاب الأفريقية للجامعات.. جامعة طنطا في قلب المنافسة القارية

تشارك جامعة طنطا في فعاليات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات 2026، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف الدول الأفريقية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وريادة الدكتور عبد العظيم العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد الرحيم القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

توجيهات جامعة طنطا

وتشهد البطولة حضورًا متميزًا لجامعة طنطا، حيث تشارك بوفد طلابي في منافسات التايكوندو والمصارعة والجودو وألعاب القوى، ضمن توجه الجامعة لتعزيز مشاركات طلابها في البطولات القارية، وإتاحة الفرص أمام المواهب الرياضية للاحتكاك والمنافسة على مستويات متقدمة.

وفي إنجاز يعكس الثقة في الكفاءات الإدارية والرياضية بجامعة طنطا، تم اختيار الدكتور محمد عبد الرحيم القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مديرًا لمنافسات كرة القدم الخماسية «كرة الصالات» ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات، بما يؤكد المكانة المتميزة لكوادر الجامعة وقدرتها على المشاركة في إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن مشاركة الجامعة في دورة الألعاب الأفريقية تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها في دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين رياضيًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شخصية الطالب المتكاملة، بما يجمع بين التفوق الأكاديمي وتنمية المهارات والقدرات البدنية والإبداعية.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف رئيس الجامعة أن المشاركة في محفل رياضي أفريقي بهذا الحجم تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور جامعة طنطا إقليميًا ودوليًا، وتوطيد جسور التواصل بين شباب الجامعات الأفريقية، مؤكدًا أن اختيار الدكتور محمد عبد الرحيم القصير لإدارة منافسات كرة الصالات يعكس الثقة في الكفاءات والخبرات التي تمتلكها الجامعة في مجال الإدارة الرياضية وتنظيم البطولات الكبرى، متمنيًا لطلاب الجامعة تحقيق نتائج متميزة ورفع اسم جامعة طنطا ومصر في مختلف المنافسات.

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب يضع اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ضمن أولوياته، ويعمل على توفير الدعم الفني والإداري للطلاب المشاركين في البطولات المحلية والقارية والدولية، بما يسهم في تطوير قدراتهم وإكسابهم خبرات تنافسية حقيقية.

تبادل الخبرات

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المشاركة في البطولة الأفريقية تتجاوز المنافسة الرياضية إلى تعزيز التواصل والتقارب الثقافي بين شباب القارة الأفريقية وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة، مؤكدًا ثقته في قدرة طلاب جامعة طنطا على تقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الجامعة ومكانتها.