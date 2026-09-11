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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استعدادات لافتتاح الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة
الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة
أحمد البهى

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الاستعدادات والتجهيزات الجارية لحفل افتتاح الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق الملتقى، تحت عنوان «عشرة سنين سعادة وحب»، والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الكاتبة سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا» ورئيس المهرجان، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنان أمير صلاح الدين.
وحرص الدكتور عبد العزيز قنصوة، على متابعة بروفات حفل الافتتاح، والتقاط الصور التذكارية مع الأبطال من ذوي القدرات الخاصة، وثمّن مشاركة نجوم الفن المصري والعربي لأبنائنا في فعاليات الملتقى.


وأشار قنصوة، إلى أن وزارة الثقافة تحرص على دعم الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، مؤكدًا أن الثقافة والفنون تمثلان أحد أهم المسارات التي تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز قدراتهم، وتؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودًا.


وأضاف، أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للملتقى تؤكد ما تحظى به قضايا ذوي القدرات الخاصة من اهتمام كبير من الدولة المصرية، وحرصها على مواصلة توفير سبل الرعاية والتمكين لهم، باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.


ويُقام الملتقى خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 54 دولة عربية وأجنبية.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة أولادنا

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