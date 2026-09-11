مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتشكيل قوة تتحقق من خلو بعض المناطق من حزب الله



أفادت هيئة ‏البث الإسرائيلية بأن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما.

وأشارت هيئة ‏البث الإسرائيلية إلى جولة المفاوضات المقبلة ستبحث تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من حزب الله.

وبيّنت ‏البث الإسرائيلية أن أمريكا ترغب بتوسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها.

وفي وقت لاحق ؛ صرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، التي تتم بوساطة أمريكية، ستُعقد في روما الأسبوع المقبل.



وأوضح المسؤول أن المحادثات ستستمر لمدة يومين، لكن لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستبدأ يوم الثلاثاء أم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح لصحفيين استفسروا عن الأمر - إن واشنطن تتابع عن كثب "الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومتهم ببسط سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق النار وتخزين الأسلحة في مناطقهم".



وأضاف المسؤول: "نحن نشيد بتلك المجتمعات وندعم تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبها".

كما حث المسؤول الأمريكي الحكومة اللبنانية على "وضع خطة لنزع السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، وفقاً لما نص عليه الإطار الثلاثي".