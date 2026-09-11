مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإسباني والسعودي والإيطالي والفرنسي والألماني، إلى جانب مباريات الإياب في الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتشهد منافسات الدوري الإسباني مواجهة مرتقبة بين إشبيلية وفالنسيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، بينما تقام في الدوري السعودي 3 مواجهات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام الحزم.

وعلى الصعيد الإفريقي، تتواصل منافسات الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ومن أبرز المواجهات مباراة الجيش الرواندي أمام إيجلز الكونغولي، والتي تحظى باهتمام خاص من جماهير الزمالك، نظرًا لارتباط نتيجتها بمنافس الفارس الأبيض المحتمل في دور الـ32 حال نجاحه في تخطي إيه إس بورت الجيبوتي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد فالنسيا – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر تطبيق ستار بلاي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد الاتفاق – الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة ثمانية.

الفيصلي ضد الاتحاد – الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة ثمانية.

الأهلي ضد الحزم – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين ضد شالكه 04 – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة إم بي سي أكشن.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

سوبيماپ ضد إينوجو رينجرز – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

15 دي أغوستو ضد فومبوني – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الجيش الرواندي ضد إيجلز الكونغولي – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتعد مواجهة الجيش الرواندي وإيجلز الكونغولي من أبرز مباريات اليوم في البطولة، في ظل ارتباط نتيجتها بتحديد منافس الزمالك المحتمل في دور الـ32، حال تأهل الفريق الأبيض على حساب إيه إس بورت الجيبوتي.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

بريميرو دي أوجوستو ضد جرين مامبا – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال باماكو ضد فيتيس إف سي – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

هافيا ضد الجمارك – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية وهران ضد شباب عين تيموشنت – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف – الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش ضد أرضروم سبور – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

إي زد ألكمار ضد فيلم تو تيلبورغ – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة دبي الرياضية.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

وتقام اليوم مجموعة من مباريات دوري المحترفين، المعروف أيضًا بدوري القسم الثاني «أ»، حيث تأتي المواعيد على النحو التالي:

الترسانة ضد المنصورة – الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر أون سبورت.

بروكسي ضد تيم إف سي – الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر أون سبورت بلس.

لافيينا ضد مالية كفر الزيات – الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي – الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر أون سبورت ماكس.

طنطا ضد المصرية للاتصالات – الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم إلى عدد كبير من المواجهات المحلية والقارية، في ظل أهمية المباريات الإفريقية المرتبطة بحسابات التأهل إلى الأدوار المقبلة، إلى جانب المنافسة القوية في الدوريات الأوروبية والسعودية.