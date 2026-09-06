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جامعة طنطا تحصل على اعتماد «البورد العربي» لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب لمدة 6 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحصل على اعتماد «البورد العربي» لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب لمدة 6 سنوات

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حصول قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب على الاعتماد البرامجي لمدة 6 سنوات كمركز تدريب معتمد لتأهيل الأطباء العرب من المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي»، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذا الاعتماد يمثل إنجازاً جديداً لمنظومة التعليم الطبي والمستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، ويعكس ما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية متطورة وكوادر أكاديمية وطبية مؤهلة قادرة على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولية، مشيراً إلى أن اعتماد القسم مركزاً لتدريب وتأهيل الأطباء العرب يعزز الدور الإقليمي والدولي للجامعة ويدعم مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم والتدريب والخدمات الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البرامج الطبية والتدريبية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، بما يواكب أحدث النظم والمعايير العالمية في التعليم الطبي والتدريب الصحي، موجها الشكر للدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وللدكتور محمد حنتيرة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد محمد مختار البديوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا.

دعم مرضي جامعة طنطا 

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن اعتزازه بحصول قسم الأمراض الباطنة على الاعتماد، مثمناً الدعم المستمر من الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة لتطوير منظومة التعليم الطبي والمستشفيات الجامعية.

وأوضح عميد الكلية أن الاعتماد جاء تتويجاً لجهود متواصلة لتطوير بيئة التدريب والتعليم الطبي، حيث استوفى قسم الأمراض الباطنة جميع المعايير المعتمدة من المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مستنداً إلى ما يمتلكه من كفاءات بشرية وخبرات أكاديمية وإمكانات تدريبية وطبية متقدمة، مؤكداً أن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على جودة تدريب الأطباء ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موجهاً الشكر لجميع أعضاء فريق العمل المشاركين في ملف الاعتماد.

ويأتي اعتماد البرنامج تحت إشراف الدكتور جمال النجار، رئيس قسم الأمراض الباطنة ومدير البرنامج، والدكتور ياسر عبد الرءوف، نائب مدير البرنامج، استكمالاً لمنظومة اعتماد البرامج المختلفة بكلية الطب، تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة راجية شرشر، مدير إدارة التدريب والمشرف الأكاديمي على البورد العربي، والدكتور محمد مختار مبروك، نائب المشرف الأكاديمي ومدير إدارة الجودة.

تأكيد قرار الاعتماد 

وجاء قرار الاعتماد عقب الزيارة التقييمية التي أجراها فريق المجلس العربي للاختصاصات الصحية للقسم في 6 يوليو 2026، وضم الدكتور محمد الطريني من ليبيا، رئيس لجنة القياس والامتحانات بالبورد العربي رئيساً للجنة، والدكتور أحمد الحاسي من ليبيا، استشاري الأمراض الباطنة بجامعة بنغازي، والدكتور محمد وهيب سلمان من العراق، أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة بغداد، والدكتور أحمد التاودي من مصر، أستاذ جراحة التجميل ومدير مكتب القاهرة للبورد العربي.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا اعتماد الجوده مستشفي الباطنة أطباء

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