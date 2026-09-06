قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال يكشف كواليس دخوله عالم المهرجانات: «السوق عايز كده .. وباكل عيش بكده»
كلنا واحد .. ضباط الشرطة يوزعون الحقائب والمستلزمات الدراسية بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا
مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بحظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض
مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة
لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الغربية يفتتح صرحًا تعليميًا جديدًا بشرق المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «جلال الدين الابتدائية» بمنطقة المنسي سرحان بإدارة شرق المحلة الكبرى، بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليونًا و370 ألف جنيه، في إطار جهود الدولة للتوسع في تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام ببناء الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمدرسة عددًا من الفصول والمرافق، للاطمئنان على جاهزيتها واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، حيث أُقيمت المدرسة على مساحة إجمالية بلغت 4063.74 مترًا مربعًا، وتضم 28 فصلًا دراسيًا مجهزًا للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن المحافظة كثفت استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها، بما يسهم في الحد من الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التعليم يمثل أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية، وأن تطوير المدارس والتوسع في المنشآت التعليمية يأتيان ضمن جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية المدارس والانتهاء من كافة الاستعدادات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

تحرك تنفيذي عاجل 

ووجّه محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع الجهات المعنية، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ وتجهيز المدرسة وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم وتطوير المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والمدن والقرى، بما يتواكب مع توجهات الدولة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل افتتاح مدارس المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أيمن سلامة

وفاة زوجة المؤلف أيمن سلامة.. موعد ومكان العزاء

أحمد عفيفي

المنتج والمخرج المصري أحمد عفيفي عضو لجنة تحكيم مهرجان ظفار بعمان

شريف مدكور

شريف مدكور ينتقد ظاهرة «الدوشة» في العزاءات: اقفل التليفون أو سيبه في العربية

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد