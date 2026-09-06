استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الغربية يفتتح صرحًا تعليميًا جديدًا بشرق المحلة

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «جلال الدين الابتدائية» بمنطقة المنسي سرحان بإدارة شرق المحلة الكبرى، بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليونًا و370 ألف جنيه، في إطار جهود الدولة للتوسع في تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام ببناء الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمدرسة عددًا من الفصول والمرافق، للاطمئنان على جاهزيتها واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، حيث أُقيمت المدرسة على مساحة إجمالية بلغت 4063.74 مترًا مربعًا، وتضم 28 فصلًا دراسيًا مجهزًا للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن المحافظة كثفت استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها، بما يسهم في الحد من الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التعليم يمثل أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية، وأن تطوير المدارس والتوسع في المنشآت التعليمية يأتيان ضمن جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية المدارس والانتهاء من كافة الاستعدادات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع الجهات المعنية، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ وتجهيز المدرسة وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم وتطوير المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والمدن والقرى، بما يتواكب مع توجهات الدولة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.