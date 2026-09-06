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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون ترخيص.. ضبط 140 ألف عبوة و3 أطنان خامات غذائية داخل منشأة بالغربية.. صور

وكيل التموين بالغربية
وكيل التموين بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط منشأة غذائية غير مرخصة بإحدى قرى مركز طنطا، تعمل في مجال تجهيز وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وبداخلها كميات كبيرة من المنتجات والخامات ومستلزمات التشغيل.

توجيهات تموين الغربية 

وجاءت الحملة بناءً على معلومات وردت إلى وكيل وزارة التموين بشأن نشاط المنشأة، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسته، وبمشاركة ياسر مراد، مدير إدارة تموين بندر المحلة الكبرى، ومحمد الشيخ، مدير الرقابة بإدارة تموين بندر طنطا، وبالانتقال والفحص تبين وجود آلات ومعدات وخطوط إنتاج وأدوات تستخدم في عمليات التجهيز والتصنيع والتعبئة داخل المنشأة، التي تمارس نشاطها دون ترخيص.

عمليات تجهيز والتصنيع 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي للمنشآت غير المرخصة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 140 ألف عبوة بأحجام وسعات مختلفة معدة للتداول، للاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع المنتجات الغذائية، إلى جانب ضبط 3 أطنان من الخامات والمواد الغذائية المستخدمة في عمليات التصنيع والتجهيز، فضلًا عن آلات ومعدات وخطوط وأدوات تشغيل وكميات من العبوات الفارغة والكراتين ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واستدعاء هيئة سلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة حيالها.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ولن يتم السماح بأي نشاط غير مرخص أو ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات وتطبيق القانون على الجميع، موجّهًا باستمرار التنسيق بين مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة لضمان إحكام الرقابة على تداول وتصنيع المنتجات الغذائية. وقد تم تحرير محضر جنحة بالواقعة والتحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة المختصة.

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