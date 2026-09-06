)محلل عسكرى: الساحل الغربي ومأرب يمثلان مركز الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي

قال عبد الرحمن الربيعي، المحلل العسكري، إن هناك مناطق حساسة تمثل أهمية كبيرة في المواجهة الحالية، وفي مقدمتها الساحل الغربي ومأرب.



وأضاف عبد الرحمن الربيعي خلال حديثه عبر قناة "الحدث"، أن القوس الممتد من الساحل الغربي إلى صحارى مأرب والجوف يمثل مركز الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي.

وأوضح المحلل العسكري أن كرة النار ستتدحرج من هذه المناطق باتجاه الحوثيين خلال الأيام المقبلة، في ظل التطورات التي تشهدها هذه الجبهات.

وأشار الربيعي إلى أن هذه المناطق تمثل أهمية كبيرة في المواجهة الحالية، باعتبارها مركز الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي.