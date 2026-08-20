بكري: ما يحدث في اليمن يتجاوز الأزمة الداخلية ويمس الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما يحدث في اليمن لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة يمنية داخلية فقط، مشيرًا إلى أن تداعيات الأحداث هناك ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليمن يمثل أحد مفاتيح الأمن القومي، نظرًا لموقعه الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقربه من قناة السويس، وهو ما يجعل أي تطورات في المنطقة ذات تأثير مباشر على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وتابع أن تداعيات ما يحدث في اليمن تصل إلى مصر، لافتًا إلى أن الاضطرابات في المنطقة تنعكس على الاقتصاد وحركة التجارة والإيرادات المرتبطة بالممرات المائية.

يفرض تداعيات اقتصادية وسياسية

وأشار إلى أن ما تشهده الساحة اليمنية لا ينفصل عن تحركات وتدخلات من جانب عدد من دول المنطقة، مؤكدًا أن استمرار حالة التوتر يفرض تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية على دول الإقليم، ويجعل التعامل مع الأزمة ضرورة تتجاوز حدود اليمن إلى نطاق الأمن والاستقرار الإقليمي.