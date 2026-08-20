أحمد السقا يطالب بدمج طلاب المدارس الحكومية والدولية: «ولادنا لازم يشوفوا بعض»

طرح الفنان أحمد السقا مقترحًا لدمج طلاب المدارس الحكومية والمدارس التابعة للسفارات والمدارس الدولية، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز التواصل بين الطلاب من مختلف الأنظمة التعليمية، وتقليل الفجوة الاجتماعية التي قد تنشأ بينهم منذ سنوات الدراسة.

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «أنا نفسي يحصل مرتين في السنة، نص سنة أولاني ونص سنة تاني، Merge ما بين المدارس الحكومية والمدارس التابعة لسفارات والمدارس الإنترناشونال».

فئات تعليمية متعددة

وأوضح أن المجتمع يضم فئات تعليمية متعددة، مشيرًا إلى أن أبناء هذه الفئات يحتاجون إلى الاحتكاك ببعضهم البعض منذ الصغر، قائلًا: «إحنا عندنا تلات فئات في المجتمع، وأنا عندي تلات أولاد، فلازم ولادنا يشوفوا بعض».

إلغاء أي نظام تعليمي

وأكد السقا أن مقترحه لا يعني إلغاء أي نظام تعليمي أو تغيير طبيعة المدارس المختلفة، وإنما يقتصر على تنظيم لقاءات مشتركة بين الطلاب، موضحًا: «الـMerge في الآخر دول ولادنا، فلازم دول يشوفوا دول، ودول يشوفوا دول».

وأشار إلى أنه لمس بنفسه وجود فجوة في قدرة بعض الطلاب على التعامل مع زملائهم من أنظمة تعليمية مختلفة، قائلًا: «أنا على أرض الواقع، العيال بتخرج ما بيعرفوش يتعاملوا غير مع بعض، دول بيتعاملوا مع بعض، ودول بيتعاملوا مع بعض، ودول بيتعاملوا مع بعض».

وشدد الفنان على أن الدمج بين الطلاب يجب أن يتم مع الحفاظ على خصوصية كل نظام تعليمي، قائلًا: «مدارس السفارات والمدارس الأجنبية تفضل مدارس أجنبية على أرض مصرية، مفيش مشكلة، لكن في الآخر دول ولادنا».

وأوضح أن الهدف الأساسي من المقترح هو تحقيق مصلحة الطلاب وإكسابهم مهارات اجتماعية تساعدهم على التعامل مع مختلف الفئات، قائلًا: «ولادنا وعايزين مصلحتهم، ومصلحتهم إنهم يتعاملوا مع بعض».

واستشهد السقا بتجربة شخصية، موضحًا أنه شاهد طلابًا من إحدى المدارس الدولية يحافظون بعد التخرج على نفس الدائرة الاجتماعية التي كانوا يعيشون داخلها خلال فترة الدراسة، قائلًا: «جربت إن في دفعة خرجت من الـBISC مش عارفة تتعامل مع حد تاني، ولغاية دلوقتي هم نفس المجموعة، نفس الجروب، نفس الحتة».

المساس بالأنظمة التعليمية

واختتم أحمد السقا حديثه بالتأكيد على أن الدمج الذي يقترحه لا يستهدف المساس بالأنظمة التعليمية المختلفة، وإنما يسعى إلى خلق مساحة مشتركة يتعرف خلالها الطلاب على بعضهم البعض، باعتبارهم جميعًا جزءًا من المجتمع المصري.