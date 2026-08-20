الهلال يواصل تألقه في دوري روشن بثلاثية أمام الفيحاء

واصل فريق الهلال عروضه القوية في بطولة دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

الهلال يهزم الفيحاء بثلاثية

ودخل الهلال المباراة بتركيز كبير، ونجح في فرض أسلوبه على مجريات اللعب منذ البداية، قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف التقدم عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الهلال وسط محاولات من الفيحاء لتعديل النتيجة، إلا أن دفاع الزعيم وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 81، لكن كريسينسيو سامرفيل أهدرها، قبل أن يواصل الفريق ضغطه ويتمكن من تعزيز تقدمه، ثم أضاف ناصر الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليؤكد الهلال حسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

وشهد اللقاء مشاركة سلطان مندش مع صفوف الفيحاء، فيما ظهر سامرفيل بقميص الهلال قبل إهداره ركلة الجزاء.

بداية قوية لفريق الهلال بدوري روشين

وبهذا الانتصار، يواصل الهلال بدايته القوية في دوري روشن، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم.

ويملك الهلال تفوقًا واضحًا في تاريخ مواجهاته أمام الفيحاء بالدوري السعودي، بعدما التقى الفريقان في 17 مباراة، حقق خلالها الزعيم 12 فوزًا، مقابل انتصارين للفيحاء، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

100 مليون يورو سنويًا.. هاري كين يرفض عرضًا خرافيًا من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف مفاجئ من النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، تجاه اهتمام نادي الهلال السعودي بضمه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن كين رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الهلال كان سيمنحه راتبًا سنويًا يقدر بنحو 100 مليون يورو، مفضلًا الاستمرار مع بايرن ميونخ ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.