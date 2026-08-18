الهلال يقترب من ضم واتكينز.. اتفاق شخصي ومفاوضات مرتقبة مع أستون فيلا

خطا نادي الهلال السعودي خطوة جديدة نحو التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي السعودي بشأن الشروط الشخصية.

وبحسب الصحفي ساشا تافوليري، نجح الهلال في التوصل إلى تفاهم مع واتكينز حول البنود الشخصية الخاصة بعقده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه النادي السعودي بعرض رسمي إلى أستون فيلا حتى الآن.

ويأتي اهتمام الهلال بالمهاجم الإنجليزي ضمن تحركات الإدارة لتعزيز الخط الهجومي خلال الموسم الجديد، خاصة مع استمرار العمل على حسم مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، الذي لا يبدو ضمن الحسابات الأساسية للمدير الفني سيموني إنزاجي.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أستون فيلا منفتحًا على دراسة إمكانية رحيل واتكينز، في ظل تبقي عامين على نهاية عقده مع النادي، لكن إدارة الفريق الإنجليزي لن تكون مستعدة للتفريط في خدمات مهاجمها بسهولة، إذ تنتظر الحصول على مقابل مالي مناسب قبل الموافقة على الصفقة.

ويملك واتكينز سجلًا مميزًا مع أستون فيلا، حيث خاض 278 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفًا، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف النادي خلال السنوات الأخيرة.

وفي حال نجاح الهلال في حسم الصفقة، سيكون واتكينز إضافة قوية للهجوم، خاصة مع رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا خلال الموسم المقبل.