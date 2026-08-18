قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل
"طريقك لتكون حكماً حديثاً".. لجنة الحكام تطلق منصة جديدة ضمن خطة التطوير
بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يقترب من ضم واتكينز.. اتفاق شخصي ومفاوضات مرتقبة مع أستون فيلا

واتكينز
واتكينز
إسراء أشرف

خطا نادي الهلال السعودي خطوة جديدة نحو التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي السعودي بشأن الشروط الشخصية.

وبحسب الصحفي ساشا تافوليري، نجح الهلال في التوصل إلى تفاهم مع واتكينز حول البنود الشخصية الخاصة بعقده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه النادي السعودي بعرض رسمي إلى أستون فيلا حتى الآن.

ويأتي اهتمام الهلال بالمهاجم الإنجليزي ضمن تحركات الإدارة لتعزيز الخط الهجومي خلال الموسم الجديد، خاصة مع استمرار العمل على حسم مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، الذي لا يبدو ضمن الحسابات الأساسية للمدير الفني سيموني إنزاجي.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أستون فيلا منفتحًا على دراسة إمكانية رحيل واتكينز، في ظل تبقي عامين على نهاية عقده مع النادي، لكن إدارة الفريق الإنجليزي لن تكون مستعدة للتفريط في خدمات مهاجمها بسهولة، إذ تنتظر الحصول على مقابل مالي مناسب قبل الموافقة على الصفقة.

ويملك واتكينز سجلًا مميزًا مع أستون فيلا، حيث خاض 278 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفًا، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف النادي خلال السنوات الأخيرة.

وفي حال نجاح الهلال في حسم الصفقة، سيكون واتكينز إضافة قوية للهجوم، خاصة مع رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا خلال الموسم المقبل.

الهلال السعودي الهلال نادي الهلال واتكينز أستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد