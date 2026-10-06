ادعى بيع دراجات نارية مهربة.. القبض على نصاب يدير صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نصب على مواطنين بزعم بيع دراجات نارية مهربة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الدراجات النارية بأسعار مخفضة والزعم بكونها مهربة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط)، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة – جهاز لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأى دراجات نارية.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء الدراجات النارية بأسعار مخفضة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية نظير شحن الدراجات النارية وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك ، وأضاف بتحصله على مقاطع الفيديو المُشار إليها من إحدى الصفحات الخاصة بتجارة وتصدير الدراجات النارية للخارج.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









