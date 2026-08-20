100 مليون يورو سنويًا.. هاري كين يرفض عرضًا خرافيًا من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف مفاجئ من النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، تجاه اهتمام نادي الهلال السعودي بضمه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن كين رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الهلال كان سيمنحه راتبًا سنويًا يقدر بنحو 100 مليون يورو، مفضلًا الاستمرار مع بايرن ميونخ ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.

ويأتي اهتمام الهلال في ظل تحركات النادي السعودي لتدعيم صفوفه بمهاجم عالمي، حيث ارتبط اسم كين بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استعداد الهلال لتقديم عرض بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا لكين، في محاولة لإقناعه بمغادرة بايرن ميونخ.

وتشير تقارير حديثة إلى أن كين يجري محادثات مع إدارة بايرن ميونخ بشأن تمديد عقده، مع وجود رغبة من اللاعب في مواصلة مسيرته مع النادي الألماني، رغم اهتمام الهلال بالحصول على خدماته.

وبحسب الأرقام المتداولة، فإن العرض السعودي كان سيمنح قائد منتخب إنجلترا راتبًا يعادل أربعة أضعاف راتبه الحالي مع بايرن ميونخ، في صفقة كانت ستجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.

ورغم الإغراء المالي الكبير، يبدو أن كين يفضل في الوقت الحالي البقاء في أوروبا، ومواصلة مشواره مع بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب الدوري الألماني، والمنافسة على البطولات الكبرى والقارية.